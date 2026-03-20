Elmer Mendoza recibe Premio Ibargüengoitia e inaugura la Feria del Libro de Guanajuato

GUANAJUATO, Gto. (apro).- Con la entrega del noveno “Premio Jorge Ibargüengoitia” al escritor Elmer Mendoza, la Feria Internacional del Libro de Guanajuato, inauguró su 68º edición, misma que se realiza desde hoy y hasta el 29 de marzo.

El encuentro que se realiza en el Antiguo Patio del Hospicio de la Santísima Trinidad de esta ciudad, arrancó programación con la entrega del reconocimiento a Mendoza (Culiacán, Sinaloa, 1949) por su trayectoria, aporte y renovación a la literatura mexicana, especialmente en el género policiaco.

La feria contó con presencia de autoridades de la secretaria de Cultura de Guanajuato, Lizeth Galván Cortes; la presidenta municipal, Samantha Smith; Claudia Susana Gómez López, Rectora de la Universidad de Guanajuato (U de G); Diana Caldera, secretaria Académica de la U de G; Carlos René Padilla, miembro del jurado del Premio Jorge Ibargüengoitia; así como autoridades del Tecnológico de Monterrey y la Univèrsitat Politècnica de Valencia, las instituciones invitadas de honor en esta edición.

Tras respectivos discursos de la mesa de honor, Padilla recordó en su lectura ‘Los relámpagos de la persistencia’ la decisión del reconocimiento a Mendoza, destacando la pasión del sinaloense por las letras y la literatura.

Con el humor que caracteriza a uno de los pilares de la novela poliaca, el autor del más reciente thriller político “La sirena y el jubilado” motivo por el cual fue recientemente entrevistado por Proceso (Elmer Mendoza: “No quiero aparecer tirado por ahí y que digan: ‘Sabía demasiado’), recordó en su discurso titulado ‘Instrucciones para mirar una excelente mañana’ (en un guiño a los ‘cronopios' de Julio Cortázar), a los autores de cabecera que lo ayudaron a encontrar su propio estilo, entre ellos a Shakespeare, Cervantes y el mismo Ibargüengoitia.

También recordó en algún momento a quien fuera su colega en la Academia Mexicana de la Lengua, el periodista, autor y dramaturgo Vicente Leñero, cofundador de Proceso, en relación a los procesos narrativos contemporáneos.

Comentó:

“Tener un escritor en casa no es fácil, porque estamos siempre mediado ahí. El premio Ibargüengoitia indica que, por lo menos hasta esta mañana, ‘he hecho el trabajo necesario para honrar a mis precursores’, y eso era algo que decía el mismo Ibargüengoitia, uno de mis precursores al lado de Jane Joyce y Fernando del Paso, son el cañón de la narrativa del siglo XX y de lo que va también, lo complemento con Cervantes, porque en un congreso de la lengua comencé mi discurso diciendo que detrás de los escritores de novela policiaca también esta Cervantes.

“William Faulkner, el gringo sureño que pelaron hasta que ganó el Nobel (de Literatura); Dashiell Hammett, master de la novela negra; a Shakespeare como un gran creador de personajes con ‘Hamlet’ como uno de mis favoritos, y don Jorge Ibargüengoitia, maestro del humor y crítica ácida de los ‘gatopardianos’”.

Tras la lectura de Mendoza, que culminó con aplausos, se inauguró la exposición “Mujeres de Tinta y Papel. Presencia femenina” en la Biblioteca Cervantina.

La tarde de este 19 y 20 de marzo se realizará el 5º Encuentro de Periodismo Cultural, con presencia de periodistas de Canal 22, Radio y TV Mexiquense, El Heraldo de México, y Proceso con especialistas en torno a la IA, la ética y la difusión de información en la actualidad.