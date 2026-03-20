FILUG 2026 albergará diálogos de IA y fake news en su “Encuentro de Periodismo Cultural”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-?La 68 Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato (FILUG) arrancó este jueves 19 con su "Encuentro de Periodismo Cultural", que se consolida este año con la presencia de profesionistas de trayectoria en diálogos en torno al impacto de la inteligencia artificial (IA) y fake news en la investigación periodística.

La FILUG, a realizarse del 19 al 29 de marzo en el Antiguo Patio del Hospicio de la Santísima Trinidad -con el Tecnológico de Monterrey y la Universitat Politècnica de València, como invitadas de honor-, tendrá un programa con presentaciones editoriales, charlas, conferencias, talleres, proyecciones de filmes y presentaciones artísticas en torno al eje temático de este año: El libro y la lectura.

Bajo esta línea, la feria arrancará actividades con su "Encuentro de Periodismo Cultural", mismo que llega a un lustro de actividades este año.

Para esta ocasión?se preparó un programa con temas en torno a la IA, la ética, las fake news y el impacto de estas en la investigación periodística.?

Este viernes, a las 13:00 horas en el Patio Jesuita, se llevó a cabo la segunda mesa 'Los peligros de la IA', con la participación de reporteros de El Heraldo de México, Gaceta UNAM y Abraham Santos Torres Sánchez (Presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación), junto a Dora Luz Almanza Ojeda, profesora adscrita al Departamento de Ingeniería Electrónica de la UG.?

Como moderador, se contará con la presencia de Jesús Alejo Santiago, periodista de trayectoria y director general de Radio Educación.

El mismo día, pero a las 16:00 horas en el Patio Jesuita, tuvo lugar la conferencia magistral 'Derechos de las audiencias, empoderamiento y legitimidad de la voz pública', impartida por Sandra Marcela Fernández Alaniz, presidenta por dos años de la Red de Radios Universitarias de México.

En paralelo a las actividades de este encuentro, durante la feria se realizarán otros eventos afines como la conferencia “Cómo no ahogarse en un mar de mentiras”, el 19 de marzo a las 19:00 horas en el Patio Jesuita, a cargo de Laura García Arroyo, con trayectoria en programas de televisión y canales públicos.

Y la mesa 'Fronteras del crimen: literatura y periodismo' en el marco del "Encuentro de Literatura y Crimen", que también abonará a la reflexión, con participación de Sylvia Arvizu, Carlos René Padilla e Iris García Cuevas, y la moderación de Felipe Oliver Fuentes. La cita es el 21 de marzo a las 19 horas en el Patio Jesuita.

La programación completa de la 68 FILUG se encuentra en el sitio web www.filug.ugto.mx, las redes sociales de la Universidad de Guanajuato, Cultura UG y Editorial UG.