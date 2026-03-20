Murió Chuck Norris, actor y maestro de artes marciales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Chuck Norris, maestro de artes marciales y actor, murió a los 86 años de edad, tras ser hospitalizado.

De acuerdo con una publicación desde la cuenta oficial de Norris en Instagram, el actor falleció repentinamente ayer (jueves) por la mañana.

"Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba rodeado de su familia y que estaba en paz", dice la publicación.



"Para el mundo, fue un artista marcial, actor, y un símbolo de fuerza. Para nosotros, era un marido devoto, un padre y un abuelo cariñoso, un hermano increíble, y el corazón de nuestra familia".



Según su familia, el amor y el apoyo que recibió de los fans de todo el mundo significaban mucho para él. "Para él, no solo eran fans, eran sus amigos".



"Sabemos que muchos de ustedes habían oído hablar de su reciente hospitalización, y estamos realmente agradecidos por las oraciones y el apoyo que le enviaron", comunicó la familia del actor.

Norris participó en películas como La fuerza Delta (1986), Missing in Action (1984), Code of Silence (1985), McQuade, el lobo solitario (1983) y su icónica pelea contra Bruce Lee en El furor del dragón (1972).

Con información de AP