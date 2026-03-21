El Anahuacalli anuncia recepción de colección "Coronel Rivera” y ampliación del museo

CIUDAD DE MEXICO (apro).- El Museo Anahuacalli dio a conocer la recepción de la colección “Coronel Rivera” integrada por 157 mil 300 piezas, y una nueva ampliación del recinto; "ambos sumarían al sueño de 'La Ciudad de las Artes' de Diego Rivera", se afirmó en conferencia.

Las obras donadas por Juan Coronel Rivera, historiador del arte y nieto de Diego Rivera, se integran por un acervo, entre los siglos XVI al XXI, que incluye piezas artísticas (cerca de 2000 grabados de artistas como David Alfaro Siqueiros, Rivera y Orozco, más no obra plástica), documentos, fotografía, textiles, cerámica (que aunada a la del Museo Anahuacalli sería la más amplia del país), objetos de madera, gráfica y una biblioteca especializada.

En el acto se presentaron Coronel Rivera; Perla Labarthe Álvarez, directora de la Casa Museo Frida Kahlo; Teresa Moya Malfavón, titular del Museo Anahuacalli; y el arquitecto Mauricio Rocha.

La donación llegaría por partes, primero la de cerámica, posteriormente el fondo documental que incluye manuscritos, correspondencia (esencialmente de Diego Rivera), archivos de investigación, materiales editoriales, y la colección fotográfica centrada en paisaje, memoria y procesos sociales.

Tanto Moya Malfavón como Labarthe Álvarez destacaron el impacto de la donación de Coronel Rivera que ampliará no solo el patrimonio artístico del Anahuacalli, sino que brindaría nuevas lecturas sobre el arte y la cultura en México, alimentaría la investigación, proyectos curatoriales además de conectar distintas temporalidades, desde lo prehispánico hasta lo contemporáneo, lo cual se traducirá en una oferta diversa en exposiciones y materiales de consulta para el público.

Coronel Rivera se mostró satisfecho con la donación, misma que inició en sus años adolescentes, refiriendo que el sueño de ‘La Ciudad de las Artes’ que comenzó Diego Rivera, seguido por su madre (Ruth Rivera) crece con su donación, en tercera generación.

Más edificios en la reserva…

Otro tema a destacar es que con la llegada de la colección se ampliará el Anahuacalli. Fue Mauricio Rocha –quien lideró los trabajos de la primera extensión entre 2016 y 2021–, quien comentó a la prensa que los edificios que albergarán la nueva colección aún se encuentran en "proyecto conceptual" con miras a iniciar trabajos hacia finales de este año ó 2027.

Si bien no se comentaron cifras y/o costos aproximados del proyecto, la segunda extensión del Anahuacalli tendría al menos dos edificaciones más que se situarían en el costado del museo en colindancia con su reserva ecológica. Viendo de frente el recinto, del lado este.

Cuestionado por Proceso si esa sería la última ampliación en el lugar, toda vez que el área verde es uno de los últimos registros de la flora y fauna endémica de El Pedregal, resultado de la lava del Xitle, Rocha dejo ver más posibilidades de extensión:

“Una ciudadela es una ciudadela, nunca sabes, siempre con el cuidado de que flote y este inmersa en el paisaje, entre los árboles, como lo hemos hecho aquí (en referencia a la última ampliación), si hay maleza y vegetación se pueden mover, los árboles no, son una presencia que se debe respetar… esa es la idea, seguir algo que ya nos funcionó, es continuar la ciudadela, si va a haber uno o dos edificios para talleres y hablando a futuro podría suceder, siempre y cuando se tome en cuenta la condición del paisaje”.