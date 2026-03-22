CBS News cierra su histórico servicio de noticias radiofónicas después de casi un siglo

NUEVA YORK (AP).- CBS News anunció el viernes el cierre de su emblemático servicio de noticias radiofónicas tras casi 100 años de funcionamiento, poniendo fin a una era y atribuyendo la decisión a la difícil situación económica actual, en un contexto de transición global hacia las fuentes digitales y los podcasts. Dan Rather, presentador veterano de CBS News, declaró: "Es otra parte de Estados Unidos que desaparece".

Cuando salió al aire en septiembre de 1927, el servicio fue el precursor de toda la cadena, brindando al joven William S. Paley su primera oportunidad en el negocio. Los reportajes desde los tejados del famoso locutor Edward R. Murrow durante los bombardeos nazis de Londres en la Segunda Guerra Mundial mantuvieron a los estadounidenses en vilo.

Actualmente, CBS News Radio proporciona contenido a aproximadamente 700 emisoras en todo el país y es conocida principalmente por sus resúmenes de noticias al inicio de cada hora. El servicio finalizará el 22 de mayo, según anunció la cadena el viernes.

“La radio está intrínsecamente ligada a CBS News y siempre formará parte de nuestra historia”, declaró la editora en jefe de CBS News, Bari Weiss, al comunicar la noticia al personal. “Quiero que sepan que hicimos todo lo posible, incluso antes de que me uniera a la empresa, para encontrar una solución viable que permitiera mantener las operaciones de radio”.

Pero con los cambios radicales en la industria de los medios de comunicación, dijo, "simplemente no pudimos encontrar la manera de hacerlo posible".

No son los primeros recortes de radio en CBS

A finales del año pasado, CBS News recortó parte de su programación radiofónica, incluyendo sus programas "Weekend Roundup" y "World News Roundup Late Edition", en un intento por mantener el servicio en funcionamiento.

No estaba claro cuántas personas perderían sus empleos debido al cierre de la emisora. CBS News estaba recortando alrededor del 6% de su plantilla, es decir, más de 60 personas, el viernes. La inestabilidad en la cadena no ha terminado, ya que es probable que la empresa matriz, Paramount Global, absorba CNN como parte de la compra anunciada de Warner Bros. Discovery.

“Dada la situación actual, me entristeció, pero no me sorprendió”, dijo Rather, quien sucedió a la leyenda de la televisión Walter Cronkite en 1981 y fue presentadora durante 25 años.

Cuando Rather cubrió la era de los derechos civiles para CBS News durante la década de 1960, dijo que enviaba reportajes hasta doce veces al día. Cronkite anunció a Estados Unidos por televisión que el presidente John F. Kennedy había sido asesinado; Rather transmitió la noticia por radio.

“La radio se consideraba una responsabilidad igual a la de la televisión”, dijo Rather, que ahora tiene 94 años, en una entrevista.

Junto con los periódicos, la radio fue el medio dominante para que los estadounidenses se informaran desde poco después del surgimiento de la radio comercial en 1920 hasta la década de 1940, cuando la gente escuchaba en sus salas de estar las "Charlas junto a la chimenea" del presidente Franklin Delano Roosevelt durante la Gran Depresión. La transmisión de CBS News Radio sobre la invasión alemana de Austria en 1938, la primera vez que se escuchó a Murrow en antena, fue un hito histórico para el servicio.

Locutores como Douglas Edwards, Dallas Townsend y Christopher Glenn eran voces familiares en CBS News Radio. El inicio de la era de la televisión en la década de 1950 marcó el comienzo de un largo declive para la radio, que hoy en día suele quedar relegada a un segundo plano debido a la omnipresencia de internet y los teléfonos móviles. Quienes buscan contenido de audio a menudo recurren a los podcasts antes que a la radio.

“Esta es otra parte del paisaje que se ha hundido en el mar”, dijo Michael Harrison, editor de Talkers, una publicación especializada en programas de radio. “Es una lástima. Es una pérdida para el país y para la industria”.

Un actor importante en la radio durante muchas décadas

CBS News Radio fue una fuerza fundamental para generaciones de estadounidenses. "Su época dorada abarcó décadas", dijo Harrison. "Era de calidad en todos los sentidos. Sonaba bien. Su cobertura era lo más objetiva posible dentro del ámbito de la naturaleza humana. Contaba con amplios recursos. Gozaba de un altísimo nivel de confianza, considerado el estándar de la época".

La página principal del sitio web de CBS News no publicó de inmediato la noticia del fallecimiento.

Weiss, fundadora del sitio web Free Press y sin experiencia en noticias televisivas antes de ser contratada por la nueva dirección de Paramount, la empresa matriz de CBS, se ha convertido rápidamente en una figura mediática y controvertida en el periodismo. Retuvo durante un mes un reportaje de "60 Minutes" que criticaba la política de deportación del presidente Donald Trump, y sus críticos están atentos para ver si está llevando a la cadena hacia una postura favorable a Trump.

En enero, tres meses después de asumir el cargo de directora de CBS News, se dirigió a su equipo e hizo referencia a Cronkite como símbolo de una mentalidad anticuada, advirtiendo que si la cadena continuaba con su estrategia actual, "estaríamos perdidos". Anunció la contratación de 18 nuevos colaboradores y afirmó que CBS News necesita realizar reportajes que "sorprendan y provoquen, incluso dentro de nuestra propia redacción".