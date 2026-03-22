Índices de audiencia de los Oscar caen 9 por ciento en el segundo año de Conan O'Brien como presentador. Foto: AP/Chris Pizzello

(AP).- La 98.ª edición de los Premios Oscar, presentada por Conan O'Brien, registró un descenso en la audiencia tras varios años de crecimiento. Walt Disney Co. anunció el martes que poco menos de 17,9 millones de espectadores sintonizaron la gala del domingo, que se emitió en directo por ABC y se transmitió por Hulu.

Los índices de audiencia han bajado un 9% con respecto al máximo alcanzado el año pasado tras la pandemia, cuando 19,7 millones de espectadores sintonizaron el programa durante el primer año de O'Brien como presentador, año en que "Anora" arrasó en los premios. El programa también registró un descenso aún más significativo, del 14%, en la audiencia adulta de entre 18 y 49 años.

En la ceremonia de los Oscar del domingo se vivió un duelo entre dos películas de Warner Bros., "One Battle After Another" y "Sinners", resultando ganadora la primera como mejor película y mejor director . Michael B. Jordan se alzó con el premio a mejor actor por "Sinners", la película con más nominaciones de la historia, con 16, que además batió el récord de más derrotas para una sola película, con 12.

Pese al descenso de audiencia, los Oscar siguen siendo el programa de entretenimiento en horario estelar más visto de la temporada 2025-2026. Los Globos de Oro, que se emitieron por CBS en enero, atrajeron a una audiencia de 8,7 millones de espectadores, lo que supuso un descenso del 7% con respecto al año anterior.

Sin embargo, la interacción con los Óscar aumentó según otros indicadores. Las impresiones en redes sociales durante el horario estelar subieron más del 42 % este año. Además, se registraron más de 129 millones de visualizaciones de vídeo en las plataformas sociales de la Academia a lo largo de la noche.

Los Oscar, al igual que muchas otras ceremonias de premios, registraron su menor audiencia histórica en 2021 durante la pandemia, con tan solo 10.4 millones de espectadores. En su apogeo, en la década de 1990, solían atraer a unos 45 millones de espectadores. Su mayor audiencia se alcanzó en 1998, cuando "Titanic" ganó el premio a la mejor película y fue vista por 57.2 millones de personas.

Los índices de audiencia televisiva dejarán de ser un indicador del éxito de los Premios Oscar en 2029, cuando la gala se traslade a YouTube para su edición número 101.