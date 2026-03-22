Muere a los 54 años Nicholas Brendon, actor de “Buffy, la cazavampiros”

Nicholas Brendon, un actor conocido sobre todo por su papel en la serie de televisión “Buffy the Vampire Slayer”. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Nicholas Brendon, un actor conocido sobre todo por su papel en la serie de televisión “Buffy the Vampire Slayer”, murió. Tenía 54 años.

La familia de Brendon anunció la muerte en un comunicado publicado en sus cuentas de redes sociales el viernes. Indicaron que murió mientras dormía por causas naturales, pero no dijeron dónde ni cuándo.

Brendon interpretó a Xander Harris, un amigo cercano del personaje principal Buffy, en “Buffy the Vampire Slayer”, una serie que se emitió de 1997 a 2003. La serie que comenzó en la cadena WB y luego pasó a UPN, trataba sobre cazavampiros, encabezados por la adolescente Buffy, que combatían a una amplia variedad de demonios, hombres lobo y otras fuerzas oscuras, mientras también enfrentaban la vida en la escuela secundaria.

“Buffy the Vampire Slayer”, basada en la película del mismo nombre, nunca recibió muchos premios, pero muchos críticos la han citado como uno de los programas más influyentes en la historia de la televisión.

Sarah Michelle Gellar, quien interpretó a Buffy en la serie, publicó una foto suya con Brendon en Instagram el sábado.

“Te vi, Nicky”, escribió. “Sé que estás en paz, en esa gran mecedora en el cielo”.

Brendon también apareció en la serie de televisión “Criminal Minds” entre 2007 y 2014 y actuó junto a Bradley Cooper en “Kitchen Confidential”, una adaptación de las memorias de Anthony Bourdain, que se emitió por Fox solo durante una temporada en 2005.

Brendon participó en las películas “Redwood” en 2017, “The Nanny” en 2018 y “Christmas Slasher” en 2024. También escribió varios números de la serie de cómics de Buffy.

Aunque Brendon era conocido principalmente como actor, su familia señaló en el comunicado que en los últimos años encontró su pasión en la pintura y el arte.

“Era apasionado, sensible y estaba impulsado sin descanso a crear”, señaló el comunicado. “Quienes de verdad lo conocían entendían que su arte era uno de los reflejos más puros de quién era”.

Brendon anunció en 2023 que había sufrido un ataque al corazón. También se sometió a dos cirugías de columna por una rara afección de compresión nerviosa llamada síndrome de cola de caballo, que puede provocar dolor y debilidad en la parte inferior del cuerpo.

Brendon también habló abiertamente de su lucha contra la depresión y apareció en dos episodios de 2015 de “Dr. Phil” para hablar de sus problemas con el alcohol y la salud mental, así como de una serie de arrestos por intoxicación en público, vandalismo y violencia doméstica.

Su familia dijo que, aunque Brendon “había tenido dificultades en el pasado”, estaba medicado y en tratamiento para manejar su diagnóstico y se mostraba “optimista sobre el futuro”.