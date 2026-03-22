"Proyecto Fin del Mundo" despega en taquilla con 80.5 millones, récord de Amazon MGM del año

Esta imagen, difundida por Amazon MGM Studios, muestra a Ryan Gosling en una escena de "Project Hail Mary". Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Project Hail Mary” (Proyecto Fin del Mundo) está llevando al público a las salas de cine en cifras que la industria no había visto para una película que no pertenece a una franquicia desde “Oppenheimer”.

La épica de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling recaudó alrededor de 80,5 millones de dólares en ventas de entradas en su primer fin de semana en Norteamérica, según estimaciones del estudio difundidas el domingo.

El rastreador de taquilla EntTelligence calcula que eso se traduce en unos 5 millones de compradores de boletos.

La película, clasificada PG-13, se estrenó en 4.007 salas y encabezó con facilidad las listas de taquilla nacional, superando las expectativas para convertirse en el mayor estreno del año y lograr una apertura récord para el estudio Amazon MGM, cuyo mejor registro previo había sido “Creed III” (58 millones de dólares en 2023).

Sin ajustar por inflación, “Project Hail Mary” también consiguió el segundo mayor estreno de una película no perteneciente a una franquicia, sólo por detrás de “Oppenheimer”, que debutó con 82,4 millones de dólares en 2023.

Ahora es una de apenas tres películas no pertenecientes a una franquicia en la última década que han debutado por encima de los 70 millones de dólares (la tercera es “Us”, de Jordan Peele). En el terreno de las óperas espaciales modernas, superó los estrenos de “The Martian”, también una adaptación de Andy Weir que abrió alrededor de 54,3 millones de dólares en 2015, “Gravity” (55,6 millones de dólares en 2013) e “Interstellar” (47,5 millones de dólares en 2014).

A nivel internacional, “Project Hail Mary” recaudó 60,4 millones de dólares en 82 mercados, lo que elevó su total global a 140,9 millones de dólares.

"Todos sabemos que la exhibición en salas no es un negocio fácil. Creo que hoy es más duro que nunca", declaró Kevin Wilson, jefe de distribución nacional de Amazon MGM Studios, a The Associated Press el domingo. “Y las películas de ciencia ficción, para despegar con un público amplio, no son lo más sencillo”.

Y, aún así, los resultados del fin de semana los colocan en un “territorio exclusivo” junto a “Oppenheimer”, que, según Wilson, es “sin duda algo especial”. La película se está exhibiendo ampliamente en todo el país, con mercados como Salt Lake City, Denver y Portland rindiendo por encima de lo esperado, lo que, indicó Wilson, sugiere que también están atrayendo a parte del público familiar.

Dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, “Project Hail Mary” costó aproximadamente el doble del presupuesto de producción de “Oppenheimer”, con un precio en el rango de los 200 millones de dólares. Pero también cuenta con críticas y evaluación del público sólidas y podría estar destinada a una larga permanencia en cartelera. Según las encuestas a la salida de PostTrak, donde obtuvo cinco de cinco estrellas, el 83% del público dijo que “definitivamente recomendará” la película a sus amigos. La distribución por género se inclina ligeramente hacia los hombres (57%), y el 55% de la audiencia tenía menos de 35 años.

En una era en la que el poder de convocatoria de las estrellas de cine siempre está en duda, Wilson afirmó: “No deja lugar a dudas de que Ryan Gosling es una estrella única, con un enorme atractivo global y el carisma para sostener una historia como esta”.

La película se centra en el personaje de Gosling, que despierta solo y con pocos recuerdos en una nave espacial, donde su aparente misión es intentar salvar al sol de morir. Como se ha vuelto habitual en las películas “evento” como “Project Hail Mary”, las pantallas premium de gran formato estuvieron muy solicitadas y representaron el 56% de la recaudación del fin de semana. Solo las pantallas IMAX aportaron 27,6 millones de dólares del total global.

“La siguiente parte interesante será cuánto tiempo puede mantenerse esta película en cartelera, y creo que podría ser algo especial”, señaló Wilson.

“Project Hail Mary” tendrá un segundo fin de semana prácticamente libre de gran competencia, hasta que pierda sus pantallas IMAX frente a “The Super Mario Galaxy Movie” el 1 de abril.

El otro gran estreno nuevo de Hollywood, “Ready or Not 2: Here I Come”, de Searchlight, quedó en un lejano cuarto lugar con 9,1 millones de dólares, por detrás de “Hoppers”, de Disney y Pixar (18 millones de dólares), y de la secuela de Bollywood “Dhurandhar: The Revenge”, que recaudó 9,6 millones de dólares de viernes a domingo, según el distribuidor en Estados Unidos; Comscore proyecta una cifra ligeramente mayor, de 10 millones de dólares.

La adaptación de Universal de Colleen Hoover, “Reminders of Him”, reunió el top cinco en su segundo fin de semana con 8 millones de dólares.

Viva Pictures también estrenó una adaptación animada del popular libro infantil “The Pout-Pout Fish” en 1.854 cines, que se ubicó en el noveno lugar con 1,5 millones de dólares.

La taquilla acumulada del año ahora está alrededor de un 21%, según Comscore.

“El desempeño de 'Project Hail Mary' es un impulsor de inercia como ningún otro y está revitalizando el mercado cinematográfico”, dijo Paul Dergarabedian, jefe de tendencias del mercado en Comscore. “Este es un negocio de impulso, y esto es exactamente lo que la industria necesitaba en este momento”.

Top 10 de películas por taquilla nacional

Con las cifras nacionales finales publicándose el lunes, esta lista incorpora las ventas estimadas de entradas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Proyecto Ave María”, 80,5 millones de dólares.

2. “Hoppers”, 18 millones de dólares.

3. “Dhurandhar: La Venganza”, 10 millones de dólares.

4. “Ready or Not 2: Allá Vengo”, 9,1 millones de dólares.

5. “Recordatorios de Él”, 8 millones de dólares.

6. “Grito 7”, 4,3 millones de dólares.

7. “Cabra”, 3,7 millones de dólares.

8. “Undertone”, 3 millones de dólares.

9. “El Pez Puchero”, 1,5 millones de dólares.

10. “Ópera MET: Tristán e Isolda”, 722.499 dólares.