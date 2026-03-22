Una versión de Val Kilmer creada mediante IA aparecerá póstumamente en una nueva película

Una imagen de Val Kilmer se ve durante el homenaje póstumo en la 32.ª edición de los Premios de Actores, el domingo 1 de marzo de 2026, en el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles.. Foto: AP/Chris Pizzello

NUEVA YORK (AP).- Un año después de la muerte del actor, una versión de Val Kilmer creada con inteligencia artificial generativa coprotagonizará una película independiente, en uno de los usos más audaces hasta la fecha de la inteligencia artificial en la industria cinematográfica.

First Line Films anunció el miércoles que Kilmer se unió póstumamente al elenco de una película titulada "As Deep as the Grave". Los productores dijeron que, antes de su muerte, Kilmer había firmado para actuar en la película, pero no pudo hacerlo debido a su salud.

Los herederos de Kilmer autorizaron su reproducción digital y están recibiendo una compensación por ello. Mercedes Kilmer, hija del actor, afirmó que el papel le resultó muy significativo a su padre.

«Siempre vio las tecnologías emergentes con optimismo, como una herramienta para ampliar las posibilidades narrativas», declaró en un comunicado. «Este espíritu es algo que todos honramos en esta película, de la cual él fue parte fundamental».

Kilmer falleció el pasado abril a los 65 años a causa de una neumonía. En 2014, le diagnosticaron cáncer de garganta y necesitó dos traqueotomías. Tras perder su voz natural, Kilmer recurrió a una empresa de software de inteligencia artificial para recrearla digitalmente. En su última actuación en pantalla, en «Top Gun: Maverick» (2022), la voz de Kilmer fue alterada digitalmente.

El uso de la inteligencia artificial en la producción cinematográfica ha sido uno de los temas más polémicos en Hollywood en los últimos años. Últimamente, algunos han intentado impulsar la interpretación mediante IA. La compañía Xicoia lanzó el año pasado el personaje creado por IA, "Tilly Norwood" ; a principios de este mes, estrenó un videoclip musical.

SAG-AFTRA, el sindicato de actores, ha condenado el “actor con IA” de Xicoia, pero cuenta con regulaciones para otros usos de esta tecnología. Sus normas estipulan que se debe obtener el consentimiento de los artistas para el uso de réplicas digitales. “El consentimiento que no se haya obtenido antes del fallecimiento debe obtenerse de un representante autorizado o del sindicato”, indica su reglamento.

Los representantes de SAG-AFTRA no respondieron de inmediato a las preguntas formuladas el miércoles.

En un correo electrónico, el guionista y director Coerte Voorhees y el productor John Voorhees afirmaron que se siguieron las directrices del Sindicato de Actores de Cine (SAG).

“Creemos que estamos sirviendo de ejemplo sobre cómo hacerlo de forma ética y correcta, especialmente en el caso de trabajar con los herederos y la familia de un actor fallecido”, dijeron.

“Tan profundo como la tumba”, anteriormente titulada “El cañón de los muertos”, se filmó hace varios años, pero se encuentra estancada en la posproducción. Está basada en una historia real sobre los arqueólogos Ann y Earl Morris, cuyas excavaciones en Arizona sacaron a la luz la historia de los nativos americanos. La versión de inteligencia artificial de Kilmer interpreta al padre Fintan, un sacerdote católico y espiritualista nativo americano. El reparto incluye a Abigail Lawrie, Tom Felton, Wes Studi y Abigail Breslin.

Coerte Voorhees afirmó que Kilmer, quien se identifica como en parte nativo americano, se sintió atraído por el proyecto hace cinco años. Los productores buscan distribución con la esperanza de estrenar la película este año.