CCUT inaugura muestra sobre el uso del deporte como campaña de blanqueamiento político

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con un acercamiento a las tácticas y estrategias de países y organizaciones que recurren al deporte con fines políticos, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) “dispara a gol” con la exposición “Sportwashing. Las celebraciones deportivas como campaña de blanqueamiento político”, en su aporte a la reflexión para este Mundial de Futbol 2026.

En la muestra de habla desde el fascismo de Mussolini, la Alemania de Hitler, la Guerra Fría, los Black Panther, la tragedia del Movimiento Estudiantil de 1968 en México, la dictadura argentina en el Mundial de 1978, el histórico menosprecio de la FIFA y México hacia el futbol femenil hasta acontecimientos del siglo XXI que tocan a las máximas convocatorias de deporte, incluida la Copa del Mundo de carácter tripartita para este año, con la entrega del “Premio de la Paz de FIFA” al presidente estadunidense Donald Trump, y las fosas con restos óseos encontrados alrededor del estadio ‘Akron’ en Guadalajara, Jalisco.

Carteles, dibujos, fotografías, textos históricos, diarios, una video-instalación en torno a las diversas competencias sobre medallas, copas y/o récord mundiales, conforman “Sportwashing. Las celebraciones deportivas como campaña de blanqueamiento político”.

Sobre el tema se reunieron en conferencia Jacobo Dayán, titular del CCU Tlatelolco; los curadores de arte Alesha Mercado y Roberto Barajas; y la subcampeona mundialista de futbol en 1971, Alicia "la Pelé" Vargas.

Los asistentes podrán ver una exhibición con acervo perteneciente a los fondos del CCUT, entre ellos caricatura política de Rogelio Naranjo, quien fuera colaborador de Proceso –y de quien se incluye la obra “Boicot” (1980) publicada en la revista #194, en una crítica a los Juegos Olímpicos de Moscú, Rusia–; carteles relacionados con los Juegos Olímpicos y la historica Olimpiada Cultural de 1968 en México.

Ello en diálogo con figurillas y maquetas del Fondo Universitario de Arte de los Pueblos Originarios (FUAPO); imágenes del Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos; obra del Museo MODO que documentan actos sociales durante la realización del Mundial de 1970, paralelo a la campaña presidencial de Luis Echeverría; material de la Biblioteca "Francisco Xavier Clavigero" de la Universidad Iberoamericana, que documentan la participación de la selección mexicana de futbol durante la Copa Femenil de 1971 en nuestro país.

Alicia Vargas relató su experiencia en el futbol recordando falta de empatía y el machismo de la época, ello a pesar de haber conquistado el subcampeonato junto a colegas en el segundo Mundial Femenil que se celebró en México en 1971, organizado por la Federación Europea Independiente de Futbol Femenino (FIEFF); un año antes en Italia se realizó el primer campeonato donde la Selección Mexicana subió al podio en tercer lugar.

Ya en charla sobre la actualidad de la liga femenil del balompié dijo que las mujeres no dejan de estar “a la sombra” de los “primeros equipos", tener menores condiciones de infraestructura para su desarrollo profesional y encima sufrir de espacios por contratación de extranjeras en México.

En el recorrido Dayán, recordó que el CCU Tlatelolco apostó por una exposición con el acento de memoria que caracteriza al centro, afirmando a Proceso:

“Nos parecía importante hacer una exhibición sobre las estrategias de regímenes de utilizar el deporte con fines políticos, arrancamos con elementos prehispánicos hasta la lectura de juegos modernos, sobre todo los más conocidos, porque podríamos habernos extendido por deportes.

“¿Y cómo llegamos a 2026? con un Mundial donde la FIFA le entrega un Premio de la Paz a Donald Trump, quien ha puesto de cabeza al mundo y que actualmente se encuentra al frente de un ataque brutal contra Irán, y por cierto no es la primera vez que se lleva a cabo un evento de este tipo en un país invasor hay que recordar a las olimpiadas de Moscú 1980, que se dan meses después de la invasión soviética a Afganistán. Y bueno, en México las fosas clandestinas, se habla mucho de Guadalajara, pero es el país entero, es el país de la extorsión, secuestro, ‘cobro de piso’, desplazamiento, asesinatos, reclutamientos forzados, de violencias brutales, y aún así de la ‘fiesta mundialista’ donde parece que se tiene que aplaudir”.

Y lanzó una reflexión en el contexto de este 24 de marzo, fecha en la que se cumple medio siglo de la dictadura militar argentina, sobre la cual algunos equipos de ese país decidieron colocar la frase ‘Nunca Más’ en sus playeras, en un ejercicio y exigencia de rescate de la memoria y los desaparecidos:

“Eso pasa en Argentina, mi duda es ¿y nuestros equipos de futbol están a la altura para ponerse algo sobre los 130 mil desaparecidos en nuestro país?, ¿la selección mexicana?, ¿alguien va a hablar del México de hoy?”.

A la par de la muestra, a partir de este 23 de abril se realizará un programa académico con presencia de especialistas. Iniciará este jueves 23 con el tema “La ideología política y el disciplinamiento social como deporte de entretenimiento” a las 17 horas.

El jueves 28 de mayo tocará turno a “Desaciertos y censuras de la FIFA”; luego el 25 de junio a las 17 horas “La Copa del 71 y omisiones regionales”, con presencia de jugadoras de la selección femenil; y el 30 de julio “Tarjeta roja para el Estado. Ocultamientos, represiones y otras violencias”. En todos los casos a las 17 horas.

La muestra“Sportwashing. Las celebraciones deportivas como campaña de blanqueamiento político” se podrá visitar hasta el 2 de agosto de este año en el CCUT .