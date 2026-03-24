Compositor de cántico de "El Rey León" demanda a comediante por traducción de "El Ciclo de la Vida"

Lebohang “Lebo M” Morake llega a la inauguración oficial de la producción local de El Rey León en Johannesburgo el 6 de junio de 2007..

(AP).- Lebohang Morake, compositor sudafricano ganador de un premio Grammy, que escribió e interpretó el icónico canto inicial de "El ciclo de la vida" para las películas de Disney "El Rey León", está demandando a un comediante por supuestamente dañar su reputación al tergiversar intencionalmente el significado de la canción en un podcast y en su rutina de monólogos.

La demanda de Lebohang Morake acusa al comediante zimbabuense Learnmore Mwanyenyeka, conocido como Learnmore Jonasi, de traducir erróneamente de forma intencionada el cántico que da inicio a la película de Disney de 1994 y que es fundamental tanto en las versiones teatrales como en la nueva versión de Disney de 2019.

La disputa, que se ha vuelto viral a medida que los dos hombres se desafían mutuamente en las redes sociales, surge de las declaraciones que Jonasi hizo en sus rutinas de comedia y en una reciente entrevista de podcast, donde tradujo la letra de la canción del zulú y el xhosa, dos de los 12 idiomas nacionales de Sudáfrica.

La demanda se presentó este mes ante un tribunal federal de Los Ángeles, donde reside Morake, conocido artísticamente como Lebo M, y donde Jonasi actuó recientemente. En ella se acusa a Jonasi de burlarse intencionadamente del significado cultural del cántico mediante imitaciones exageradas.

La traducción oficial de Disney de la frase inicial “Nants'ingonyama bagithi Baba” es “¡Salve al rey! ¡Todos nos inclinamos ante el rey!”.

“¡Hay! baba, sizongqoba”, continúa el cántico. Según Morake, se traduce como “A través de ti saldremos victoriosos”.

En el episodio de One54 citado en la demanda, los presentadores nigerianos del podcast cantan inicialmente el cántico con palabras incoherentes e incorrectas. Jonasi los corrige y dice: «Así no se canta, no arruinen nuestro idioma de esa manera».

Entonces Jonasi canta la letra correcta en zulú. Cuando le preguntan, dice que se traduce como: "Mira, ahí hay un león. ¡Oh, Dios mío!". Los presentadores estallan en carcajadas, diciendo que antes habían pensado que el cántico era algo más "hermoso y majestuoso".

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">La verdadera traducción del tema inicial de "El Rey León"... hemos vivido engañados <a href="https://t.co/L8hSviDy9h">pic.twitter.com/L8hSviDy9h</a></p>— ceciarmy (@ceciarmy) <a href="https://twitter.com/ceciarmy/status/2034224351055089858?ref_src=twsrc%5Etfw">March 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

"Circle of Life", con música de Elton John y letra en inglés de Tim Rice, surgió en el contexto más amplio de la crítica de Jonasi a la franquicia de "El Rey León" por lucrarse a costa de narrativas simplistas sobre el continente africano para audiencias no africanas.

“Los leones tenían acento estadounidense en África, y luego estaba el mono con acento”, dijo Jonasi, y a continuación criticaron las películas de “Black Panther” y otras representaciones de África en la cultura popular estadounidense.

Los abogados de Morake reconocieron en la demanda que "ingonyama" puede traducirse literalmente como "león", pero afirman que se usa en la canción como una "metáfora real" que evoca la realeza, y que Jonasi tergiversó intencionalmente "una proclamación vocal africana arraigada en la tradición sudafricana".

La demanda alega que Jonasi recibió una ovación de pie por un chiste similar que hizo sobre la canción durante una presentación de comedia el 12 de marzo en Los Ángeles. Según la demanda, estas declaraciones virales están interfiriendo con las relaciones comerciales de Morake con Disney y sus ingresos por regalías, causando daños reales por más de 20 millones de dólares. La demanda también exige 7 millones de dólares en daños punitivos.

La demanda también argumenta que Jonasi presentó su traducción "como un hecho fidedigno, no como una comedia", por lo que no debería recibir las protecciones de la Primera Enmienda que se otorgan a la parodia y la sátira que se burlan de otras obras artísticas.

Jonasi no tiene un abogado designado públicamente para el caso, y un representante no respondió a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico el lunes por la noche, pero el comediante ofreció algunas reflexiones en un video publicado la semana pasada mientras continúa su gira por Estados Unidos.

Jonasi dijo ser un gran admirador del trabajo de Morake y que le encanta la canción. Cuando supo que Morake estaba molesto, el comediante comentó que quiso crear un video con Morake explicando el significado más profundo de la canción.

“La comedia siempre tiene la capacidad de iniciar una conversación”, dijo Jonasi en el video que publicó en Instagram, el cual obtuvo más de 100 mil me gusta. “Esta es tu oportunidad para educar a la gente, porque ahora la gente está escuchando”.

Pero Jonasi dijo que cambió de opinión sobre colaborar con Morake cuando, según él, el compositor lo llamó "autoodiador" durante un intercambio de mensajes tras el podcast del 25 de febrero. Añadió que la reacción de Morake ignoraba el resto de su obra, que profundiza en una crítica más matizada de las representaciones estadounidenses de la identidad africana.