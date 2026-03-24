Diputados aprueban por unanimidad la nueva ley de cine y audiovisual

El momento de la votación en San Lázaro. Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Ley Federal de Cine y Audiovisual para darle al cine mexicano mayor proyección y estímulos fiscales.

Además, se abroga la antigua Ley Federal de Cinematografía.

La reforma, que fue aprobada por 466 votos a favor, fija que se deben rescatar, restaurar y preservar las obras que integran el patrimonio cinematográfico y audiovisual nacional, así como garantizar el derecho de toda persona al acceso a las obras cinematográficas y obras audiovisuales por cualquier medio.

La nueva reforma fue enviada al Senado para su posterior discusión.

Esta nueva ley reconoce que las obras cinematográficas y audiovisuales forman parte del patrimonio cultural nacional y, por tanto, su rescate, restauración y conservación constituyen una responsabilidad pública estratégica.

Además, promueve apoyos para creadores indígenas, afromexicanos y de diversas regiones, respetando la pluralidad lingüística del país.

La reforma establece en su artículo 25 que las personas físicas o morales que realicen la exhibición de obras cinematográficas en salas de cine dentro del territorio nacional deben tener una mínima del 10% de tiempo de exhibición en salas para obras nacionales, con una permanencia mínima de 14 días, duplicando los 7 días actuales.

Además, obliga a las plataformas de streaming a tener una sección relevante y permanente para el contenido mexicano en sus catálogos.

Estímulos fiscales

También establece que se otorgará un estímulo fiscal de hasta el 30% del costo de producción con un tope de 40 millones de pesos por proyecto para fomentar la derrama económica y el empleo en el sector.

Además, otorga a las personas invitadas a festivales cinematográficos nacionales e internacionales que participen con una o varias obras cinematográficas y obras audiovisuales nacionales la posibilidad de acceder a los estímulos y apoyos

También garantiza la diversidad cultural en todas sus manifestaciones, con pleno respeto a la libertad de expresión; además de impulsar el desarrollo de la industria cinematográfica nacional, e impulsar la formación audiovisual de las personas como parte de su derecho a la educación y la cultura.

Este día también estaba planeado discutir el dictamen sobre las leyes federales del Trabajo y del Derecho de Autor. Sin embargo, fue retirado para hacer rectificaciones.