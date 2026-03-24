La 79 Muestra Internacional de Cine trae a la reconocida Lucrecia Martel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La 79 Muestra Internacional de Cine ofrece 14 películas que dan cuenta del panorama fílmico internacional y viene la cineasta argentina Lucrecia Martel, quien tras destacados filmes de ficción, presenta su primer documental, “Nuestra tierra” (Argentina, México, Francia, Países Bajos, Dinamarca y Estados Unidos, 2025), donde analiza un caso emblemático en su país de los últimos años acerca del racismo y los grupos éticos.

Organizado por la Cineteca Nacional, este ciclo fílmico se llevará a cabo del 26 de marzo al 12 de abril en Cineteca Nacional México (Xoco); del 3 al 23 de abril en Cineteca Nacional de las Artes y Cineteca Nacional Chapultepec; del 6 al 19 de abril en el Cinematógrafo del Chopo; y en el Centro Cultural Universitario (CCU UNAM) en distintas fechas a lo largo de abril. Posteriormente, la programación también formará parte del Circuito Cineteca, extendiendo su alcance a diversos espacios culturales del país.

Las cintas que integran la muestra han recorrido algunos de los festivales más importantes del circuito internacional, como el de Cannes, el de Berlín y el de Venecia. Las 14 obras provienen de distintas latitudes del mundo, incluyendo México, Francia, Alemania, China, Corea del Sur, Islandia, Argentina, Palestina, Noruega, Portugal y España.

Entre los filmes hay uno de Lav Diaz, referente indispensable del cine de autor mundial; Albert Serra, reconocido por su radical propuesta estética; Fatih Akin, uno de los nombres clave del cine europeo contemporáneo; Bi Gan, exponente de las búsquedas formales más radicales del cine asiático; y Hlynur Pálmason, cuya obra ha sido ampliamente celebrada en festivales internacionales.

La 79 Muestra abre también un espacio significativo a miradas que renuevan el panorama cinematográfico actual. La ópera prima de CHA Jeong-yoon, así como las más recientes propuestas de Laila Abbas e Ido Fluk, evidencian una sensibilidad atenta a los vínculos humanos y las estructuras sociales. A su vez, cineastas como Nicolás Pereda y Daniel Castro Zimbrón continúan expandiendo los límites del cine mexicano desde complejas aproximaciones narrativas. Junto a estos autores, Dominik Moll, Tomás Gutiérrez Alea y Dag Johan Haugerud configuran una selección que no sólo dialoga con el presente, sino que también apunta hacia las rutas futuras del cine autoral.

Igual, el cineasta francés Dominik Moll comparte “Caso 137” (Francia, 2025), un thriller político que se estructura como crítica frontal a diversas problemáticas latentes en la actualidad, cuestionando los sistemas de impartición de justicia.

Como clásico de esta edición, se proyectará “Memorias del subdesarrollo” (Cuba, 1968), de Tomás Gutiérrez Alea, obra fundamental del cine cubano que emplea fragmentos documentales, sonidos grabados de conferencias, cameos y elementos literarios que se entrelazan para dar cohesión a un experimento cinematográfico que, en sí mismo, fue revolucionario. Se centra en un joven cubano que trata de decidir la dirección de su vida durante los primeros años del régimen de Castro en Cuba.

Aquí toda la programación: