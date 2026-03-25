Critican a la cantante Natalia Jiménez por usar ambulancia para evitar el tráfico (Video)

Natalia Jiménez en la ambulancia y en su destino en Huamantla, Puebla.. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La española Natalia Jiménez, exvocalista de La Quinta Estación, fue criticada en redes sociales por utilizar una ambulancia con sirenas encendidas para llegar a tiempo a la fiesta de cumpleaños del cantante Carlos Rivera en Huamantla, Puebla.

El pasado sábado 14 de marzo, tras su participación en el festival Vive Latino junto al cantante Chetes, Jiménez utilizó la unidad de emergencia para evitar el colapso vial capitalino y posteriormente trasladarse vía aérea a la celebración.

Este hecho fue documentado y presumido por la artista en Instagram, donde se le observa en uno de los asientos de la ambulancia, junto a una camilla y otros utensilios médicos.

En el clip, la española dice “Carlitos, ahí voy. De que llego, llego”, mientras se escuchan las sirenas de fondo y el vehículo avanza a gran velocidad sobre Circuito Interior, simulando una emergencia para el beneficio de la cantante.

“Mi aventura para poder llegar a la fiesta de mi amigo @carlosrivera. Una locura, pero valió la pena totalmente”, escribió la artista en redes sociales.

Las críticas y el marco legal

El acto de Jiménez causó opiniones divididas por parte de los internautas. Mientras algunos señalaron que “esas son ganas de estar con tu amigo y no tonterías”, otros expresaron su indignación ante la falta de ética de la española.

“Debería darte vergüenza publicar algo así, de pena ajena la poca ética y el poco respeto que le tienes a un país que siempre te ha apoyado. No hay palabras para describir esta acción tan deplorable.”

“Las ambulancias son para atender personas lastimadas, qué imprudencia, descaro, falta de respeto tienes, solo en cabezas estúpidas anidan estas acciones”, son algunos de los comentarios que se leen.

Además de la falta ética, la acción de Jiménez representa una violación al Reglamento para Regular los Vehículos de Uso como Ambulancia que circulan en la Ciudad de México, publicado el 21 de febrero de 2022. El artículo 15 del documento establece los límites técnicos y operativos de estas unidades:

“El uso de la sirena y las luces de emergencia se limitarán únicamente a la necesidad de solicitar paso preferente al acudir al llamado de una urgencia y durante el traslado del paciente en estado grave o crítico”.

“Las luces de emergencia podrán emplearse de manera independiente, con o sin el uso de la sirena, siempre y cuando exista un paciente a bordo de la ambulancia, dependiendo de su condición, estado de salud o bien se acuda a su auxilio”, explica la normativa.

El incumplimiento del reglamento implica, como medida inmediata, la remisión de la unidad al corralón. Además, las consecuencias pueden escalar a multas económicas, suspensión temporal o definitiva del servicio del vehículo, así como penas de seis meses a dos años de prisión, dependiendo la gravedad de la falta.

Aún se desconocen detalles sobre la ambulancia que utilizó la cantante, aunque se cree que se trata de una unidad privada. Hasta el momento no se ha informado sobre ninguna investigación oficial o sanción contra Natalia Jiménez, quien tampoco ha emitido comentarios al respecto, aunque mantiene el video en sus redes sociales, con las interacciones limitadas.