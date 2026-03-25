Sheinbaum también “desea” que la Colección Gelman se quede en México; INBAL recuerda que es privada

Muestra “Relatos Modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander” en el Museo de Arte Moderno.. Foto: Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Leí en una de las columnas, no tengo toda la información. Le pedí a Claudia (Curiel, secretaria de Cultura) que me informara, pero sí, pues, nuestro deseo es que se quede en México, hay que hablar con quien tiene esta colección”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum ante la situación de la Colección Gelman que será gestionada a partir de junio por el Banco Santander en España.

Cuestionada esta mañana sobre la preocupación de artistas, promotores, curadores y gremio cultural del país, recientemente mediante cartas públicas (la última de este 16 de marzo), en donde especialistas del sector advirtieron opacidad por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en relación al tiempo que las obras estarán fuera del país y la extensión de permisos –pues muchas de ellas son ‘Monumento Artístico’ de la nación–, la mandataria federal atinó a indicar que el deseo sería que se quedara en México, como desde hace años el sector artístico ha apuntado.

Sin embargo, el INBAL, buscando redireccionar la discusión, emitió un documento tras la conferencia mañanera (sin señalar si es comunicado, boletín o ‘tarjeta informativa’ como lo han hecho recientemente), recordando que “la colección Gelman ha sido en todo momento una colección privada, sus propietarios coleccionistas mexicanos y sus bodegas de resguardo se encuentran en México”.

#INBALInforma: La Colección Gelman, de carácter privado, pertenece a coleccionistas mexicanos y se resguarda en el país. Las obras con declaratoria de Monumento Artístico están registradas y bajo supervisión del INBAL, garantizando su protección. Su itinerancia internacional es… pic.twitter.com/VJoTrtQswc — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) March 25, 2026

“Las 30 obras con declaratoria de Monumento Artístico están debidamente registradas, catalogadas y bajo supervisión del INBAL, conforme a lo que estipula la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, lo que contribuye a la certeza jurídica sobre su estatus”.

En abono a la poca información sobre la situación y estatus de la colección, mencionan que el esquema entre el propietario (la familia Zambrano) y el Banco Santander (que la “gestionará”) no implica transferencia de propiedad, comercialización de las obras, ni autorización de exportación definitiva del patrimonio.

Aunque el INBAL evadió precisar temas clave respecto a la salida de la colección, como ¿cuánto tiempo estará fuera de México? y ¿por cuánto tiempo se extenderán los permisos?, se lee:

“La salida de las obras se autoriza únicamente de manera temporal, mediante los permisos correspondientes otorgados por el INBAL, garantizando en todo momento su integridad, conservación y retorno a México, con base en lo previsto en el artículo 37 del reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

“Asimismo, conforme a lo referido por la Fundación Santander, las obras permanecen bajo propiedad privada de sus titulares y su itineraria internacional responde a fines estrictamente culturales y de difusión artística”.

El instituto culmina recordando que con el fin de que nuevos públicos la conozcan, tras 20 años sin que se viera en México (otro tema que el gremio cultural ha criticado), actualmente la Gelman se encuentra en el Museo de Arte Moderno, con 50 mil visitas desde su inauguración hasta el día de hoy.

Entre las obras que se encuentran en la Colección Gelman hay piezas de Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, David Alfaro Siqueiros, Carlos Mérida, Jesús Reyes Ferreira, Francisco Toledo, Lola Álvarez Bravo, Manuel Álvarez Bravo, Gabriel Figueroa, Tina Modotti y Graciela Iturbide, entre muchas otras, que la ubican entre las más importantes del país.