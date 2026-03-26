Del gonzo a la investigación profunda: llega el Primer Encuentro de Periodismo Narrativo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El próximo sábado 11 de abril se realizará el Primer Encuentro de Periodismo Narrativo, un evento organizado por el medio independiente Semanario Punk que reunirá a destacados periodistas, escritores, editores e investigadores para reflexionar sobre el oficio de contar historias con rigor y profundidad y en cual participará Proceso.

El encuentro busca abrir un espacio de diálogo sobre las distintas formas en que se practica hoy el periodismo narrativo en México: desde la investigación de largo aliento y la crónica literaria hasta el periodismo gonzo, la contracultura y los proyectos editoriales independientes.

Además, estará especialmente dirigido a estudiantes, lectores y periodistas jóvenes que deseen acercarse a los profesionales que actualmente trabajan en periodismo cultural, político y narrativo.

El programa se desarrollará en cuatro mesas de conversación:

-Periodismo de investigación: procesos, paciencia editorial y profundidad narrativa

Participan: Julieta Brambila, Nicolás Alvarado, José Gil Olmos, Manu Ureste y Mathieu Tourliere.

-Periodismo gonzo, crónica y contracultura

Participan: Carlos Velázquez, Alejandro González Castillo, Rogelio Garza, Arturo J. Flores y Armando Noriega.

-Medios independientes: ¿cómo hacer periodismo fuera de las redacciones grandes?

Participan: Arturo J. Flores, Vania Caché, Margot Cortázar, Carolina Ruiz y Jesús Nieto.

-Edición, rigor y construcción de historias: el oficio detrás del texto

Participan: Itzel Cruz Alanís, Elia Almanza, Álvaro Céspedes y Lizeth Balsadúa.

El evento cuenta con la participación y colaboración de periodistas vinculados a medios y proyectos editoriales de referencia como Proceso, Siglo XXI Editores, Marvin, Ibero 90.9, Animal Político, AFP, Playboy México.

Con este primer encuentro, Semanario Punk —medio independiente dedicado a la cultura, el periodismo y las artes— busca consolidar un espacio de reflexión y networking para fortalecer el periodismo narrativo en un contexto donde los medios tradicionales enfrentan constantes desafíos presupuestales y de producción.

La entrada será libre hasta completar aforo.

Datos del evento: