Del gonzo a la investigación profunda: llega el Primer Encuentro de Periodismo Narrativo

Periodismo
Del gonzo a la investigación profunda: llega el Primer Encuentro de Periodismo NarrativoEl encuentro busca abrir un espacio de diálogo sobre las distintas formas en que se practica hoy el periodismo narrativo en México: desde la investigación de largo aliento y la crónica literaria hasta el periodismo gonzo, la contracultura y los proyectos editoriales independientes.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El próximo sábado 11 de abril se realizará el Primer Encuentro de Periodismo Narrativo, un evento organizado por el medio independiente Semanario Punk que reunirá a destacados periodistas, escritores, editores e investigadores para reflexionar sobre el oficio de contar historias con rigor y profundidad y en cual participará Proceso.
El encuentro busca abrir un espacio de diálogo sobre las distintas formas en que se practica hoy el periodismo narrativo en México: desde la investigación de largo aliento y la crónica literaria hasta el periodismo gonzo, la contracultura y los proyectos editoriales independientes.
Además, estará especialmente dirigido a estudiantes, lectores y periodistas jóvenes que deseen acercarse a los profesionales que actualmente trabajan en periodismo cultural, político y narrativo.
El programa se desarrollará en cuatro mesas de conversación:
-Periodismo de investigación: procesos, paciencia editorial y profundidad narrativa
Participan: Julieta Brambila, Nicolás Alvarado, José Gil Olmos, Manu Ureste y Mathieu Tourliere.
-Periodismo gonzo, crónica y contracultura
Participan: Carlos Velázquez, Alejandro González Castillo, Rogelio Garza, Arturo J. Flores y Armando Noriega.
-Medios independientes: ¿cómo hacer periodismo fuera de las redacciones grandes?
Participan: Arturo J. Flores, Vania Caché, Margot Cortázar, Carolina Ruiz y Jesús Nieto.
-Edición, rigor y construcción de historias: el oficio detrás del texto
Participan: Itzel Cruz Alanís, Elia Almanza, Álvaro Céspedes y Lizeth Balsadúa.
El evento cuenta con la participación y colaboración de periodistas vinculados a medios y proyectos editoriales de referencia como Proceso, Siglo XXI Editores, Marvin, Ibero 90.9, Animal Político, AFP, Playboy México.
Con este primer encuentro, Semanario Punk —medio independiente dedicado a la cultura, el periodismo y las artes— busca consolidar un espacio de reflexión y networking para fortalecer el periodismo narrativo en un contexto donde los medios tradicionales enfrentan constantes desafíos presupuestales y de producción.
La entrada será libre hasta completar aforo.
Datos del evento:
- Fecha: Sábado 11 de abril de 2026
- Hora: 12:00 horas
- Lugar: Auditorio de la Librería Rosario Castellanos
- Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México