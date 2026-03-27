Anuncian concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que el próximo sábado 18 de abril, a las 19:00 horas, se realizará un concierto gratuito del tenor italiano Andrea Bocelli en el Zócalo capitalino, como parte de las actividades culturales impulsadas por su administración.

A través de una publicación en su cuenta de X, la morenista adelantó que el evento contará con la participación de “invitados sorpresa".

“Amigas y amigos, el próximo sábado 18 de abril estará en el corazón de la Ciudad de México Andrea Bocelli, quien ofrecerá un concierto único en su género”, escribió.

El anuncio se da a menos de un mes de que el Gobierno de la Ciudad de México, con apoyo de Grupo Modelo, organizó el concierto de Shakira el pasado 1 de marzo en la Plaza de la Constitución, el cual registró una asistencia de 400 mil personas, de acuerdo con cifras oficiales.

En su mensaje, Brugada sostuvo este 27 de marzo que el concierto de Bocelli “será una velada mágica que reafirma a la Ciudad de México como capital cultural del mundo”.

Dio la bienvenida al cantante con el mensaje: “¡Bienvenido Andrea Bocelli al #Zócalo! #CapitalDeLaTransformación”.