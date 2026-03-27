Los que están preocupados corran a verla, está en la MAM: Curiel de Icaza sobre la Colección Gelman. Foto: Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza declaró en la radio sobre el tema de la Colección Gelman “para todos los que están super preocupados corran, corran a verla, hace veinte años que no la ven” en el Museo de Arte Moderno. Además, evadió responder el tiempo exacto que las obras estarán fuera del país, haciendo énfasis que según la ley la autorización es hasta por cinco años.

En entrevista con Gabriela Warkentin, esta mañana en W Radio, la titular de Cultura buscó aclarar el tema, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum declaró ‘nuestro deseo es que se quede en México, hay que hablar con quien tiene esta colección’, en relación a la salida de la Gelman para inaugurar el Faro Santander en España, tras un acuerdo entre particulares y el consorcio financiero.

Y es que la preocupación de artistas, promotores, curadores y gremio cultural del país escaló este 25 de marzo hasta la conferencia mañanera, luego de dos cartas por parte del colectivo ‘Defendamos la Colección Gelman’, mismas que cuestionan la salida de las obras y su temporalidad.

Tras la declaración de Sheinbaum el colectivo volvió a cuestionar en sus redes sociales preguntas clave, cómo el tiempo exacto que estará fuera la colección una vez que deje de exponerse en el Museo de Arte Moderno, donde estará hasta mayo próximo, previo al Mundial de Futbol.

Esta mañana Curiel de Icaza declaró en un tono ‘a la defensiva’:

“Por principio mala información, esta colección hace veinte años no se presenta en México, hoy, ‘hoy’ está en el Museo de Arte Moderno, y nadie habla que ‘hoy’ está expuesta, hablan que se va, se va y se va, hoy está en el MAM, y la estamos presentado al público y nadie la ha ido a ver, no hablan de la museografía.

“‘Ya se va, ya se va’, está en México hoy, y hace veinte años que no se presenta y en esos años nadie habla de la Gelman”.

Warkentin la interrumpió para decirle que ella sí la vio, sobre lo cual Curiel de Icaza la frenó para continuar:

“Hablo en general, de este terror ‘¡se va la Gelman!’, la pueden ir a ver esta en la Ciudad de México y la pueden ir a ver, está hasta el mundial, desde hace veinte años nadie la veía.

–¿Y después del Mundial se va a ir?

"Itinera como cualquier colección, pero vamos por pasos, hoy la colección está en México, ‘paso 1’ vayan a verla los que están super preocupados corran, corran a verla, hace veinte años que no la ven. Esos veinte años que no la habían visto, que había opacidad no se organizaron como hoy, hubiera sido interesante que en esos veinte años se organizaran para ver qué está pasando.

Luego de que la conductora buscó apuntar la importancia de la organización hoy, independientemente del tiempo transcurrido, Curiel de Icaza, interrumpió de nuevo:

“No, pero vamos por partes, porque reiteran y reiteran. Hoy la pueden ver, una colección que nació privada, que es privada, tiene un convenio con Santander para itinerar, una de las colecciones más importantes de arte moderno mexicano, así como nosotros recibimos obras de artistas internacionales que viajan por todo el mundo.

“La bodega de esta colección sigue en México Los coleccionistas son mexicanos, no pertenece al banco en lo absoluto y la única función del convenio que hicieron con el banco por ser privada es itinerar, preservar (que cuesta una fortuna), y hacer un manejo para presentarla en distintas partes del mundo.

“Ante eso lo único que puede hacer el INBAL y le toca por ser una colección privada, es revisar en qué estado está, y revisar y supervisar que evidentemente la colección no se vaya del país. Puede salir, pero tiene que regresar, tienen permisos limitados, temporales, no puede irse eternamente; 40 de esas obras tienen declaratoria como monumento artístico, pero por ser una de las colecciones más importante del mundo como ¿por qué no va a ir a otros países?”.

Y refirió sobre los señalamientos y críticas sobre la salida de la Colección Gelman, sin mencionar nombres:

“Es la comunidad de gente que estuvo antes en esos puestos que ahora resulta que son héroes, pero cuando estuvieron no hicieron nada. También es un tema político, pregunte y responderé cien veces sobre el tema”.

Al cuestionársele qué autoridades del Faro Santander han declarado que la ‘gestión’ de la colección es un depósito a ‘largo plazo, renovable que cuenta con apoyo de la SC e INBAL’, información que viene de España, y no de México, aunque aquí también especialistas y el colectivo ‘Defendamos la Colección Gelman’ han cuestionado la salida y temporalidad de las obras hacia el extranjero, comentó:

“Hay que definir qué es a largo plazo. La ley de Monumentos da autorización hasta por cinco años, dos años, y tienen que regresar y depende de la pertinencia. ‘Largo’ tiene que ver en función de una ley por la que estamos regidos que son cuando mucho cinco años, es una colección que tiene que regresar a México”.

–¿En este caso de cuantos años (es la salida de la colección)?

-La ley prevé hasta cinco años, estamos en gestiones para tener en 2-3 años otra exposición en museos mexicanos, esta muestra la puede estar viendo el público en instituciones públicas, y tiene que venir nuevamente a presentarse en nuestros museos.

–¿Por qué renombrar ‘Colección Gelman-Santander’, si Santander no la adquiere?

“Eso habría que preguntárselo a los dueños, pero evidentemente si el banco hace función de divulgación, preservación e itinerancia querrán su crédito”.

–¿Se pueden ver los permisos?, ¿hay transparencia?

–Sí, claro, y le explique a la presidenta, es una exposición internacional que va y regresa, dijo ‘perfecto, decláralo’, no es que ella este en contra, simplemente no tenía la información en ese momento, pero no es que este en contra de la naturaleza que te estoy contando… esta colección siempre tiene que regresar a México.

Y reiteró que la Colección Gelman se encuentra en estos días en el Museo de Arte Moderno bajo el título “Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander” hasta mayo de este año.