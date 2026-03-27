Murió a los 94 años James Tolkan, actor de Volver al Futuro

James Tolkan y Michael J. Fox en una escena de Volver al Futuro. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor James Tolkan falleció a los 94 años. Interpretó el personaje del director Strickland del Instituto Hill Valley en la famosa trilogía de Volver al Futuro.

Tolkan, cuya especialidad era interpretar personajes intensos e intimidantes, se mostró impasible como el director del Instituto Hill Valley, el Sr. Strickland, en Volver al Futuro (1985) y su secuela de 1989, y luego regresó como el abuelo de Strickland en Volver al Futuro III (1990).

A lo largo de las décadas, el actor nacido en Michigan trabajó bajo la dirección de gigantes como Woody Allen y Sidney Lumet.

Tolkan falleció el jueves en Saranac Lake, Nueva York, según anunció un portavoz de la familia.

Apareció en tres películas dirigidas por Sidney Lumet: como policía en Serpico (1973), protagonizada por Al Pacino; como fiscal de distrito decidido en Prince of the City (1981); y como juez en Family Business (1989).

Su filmografía incluye películas como The Friends of Eddie Coyle (1973), The Amityville Horror (1979), Wolfen (1981), WarGames (1983), Masters of the Universe (1987), True Blood (1989) y Opportunity Knocks (1990).