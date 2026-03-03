Bryan Adams llena de nostalgia y de reinvención la Arena CDMX (Videos)

Bryan Adams llena de nostalgia y de reinvención la Arena Ciudad de México. Foto: Instagram: Bryan Adams

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La noche de este lunes 2 de marzo, Bryan Adams pisó la Arena Ciudad de México como parte de su gira “Roll With the Punches”. A lo largo de dos horas el músico canadiense interpretó 30 canciones que hicieron estallar a 16 mil asistentes.

En punto de las 21:13 horas, el nacido en Ontario, rasgueó en su guitarra las primeras notas de la velada: “Can't stop this thing we started”. Cuando las luces del inmueble enfocaron al cantautor lo mostraron sobre un escenario alterno, uno más cercano a las gradas y alejado del principal. De inmediato toda la gente se puso de pie y comenzó a acompañarlo en cada letra, algo que no dejó de repetirse durante la noche.

Después de interpretar “Straight from the heart” y “Let’s make a night to remember”, el músico de 66 años inició su paso hacia la tarima. En ese camino, escoltado por siete guardias de seguridad y entre dos vallas, aprovechó para estrechar la mano de quienes se hicieron presentes al espectáculo.

Las visitas de Adams a México como parte de su carrera profesional han sido una constante desde 1992. La última ocasión que estuvo en la capital del país fue en 2024 con “So happy it hurts tour”.

Ya en el escenario principal, el ontariano tomó la guitarra eléctrica y junto a Keith Scott (guitarra principal), Mickey Curry (batería) y Gary Breit (teclados), tocó “Kick ass”. Desde ese punto y a lo largo del recorrido musical, luces de distintos colores provenientes de pulseras que recibió el público a la entrada cimbraron la oscuridad.

Conforme avanzó el tiempo la energía arriba y debajo del escenario continuó en aumento. Los alaridos de los asistentes en ningún momento mermaron y la banda de Adams mantuvo esa sinergia.

“Buenas noches, me llamó Bryan y soy su cantante por esta noche”, dijo el canadiense en español, lo que provocó aún más gritos del público. De inmediato, ya en inglés, expresó: “Esta noche tocaremos tantas canciones como pueda recordar, esta es “18 til I die”.

La lista de canciones preparadas por el compositor para este concierto fue una mezcla de su pasado y presente discográfico. Algo que sin duda mantuvo en todo momento cautivo a sus seguidores.

Uno de los momentos álgidos del anochecer ocurrió con “Please forgive me”, canción del álbum “So far so good”, de 1993. La fanaticada en ningún momento bajó la voz, se sentó ni dejó de aplaudir, pero esta balada llevó el concierto a otro nivel.

Adams cantó “It’s only love”, hit que interpretó junto a Tina Tuner — fallecida en 2023— por primera vez en 1984 y que incluyó en su álbum “Reckless”. “Voy a intentar cantar su letra (Tina Turner) y mi letra al mismo tiempo. Lo sé, es loco, pero sólo es amor”, dijo Bryan.

El ontariano de 66 años mantuvo expectante a sus fanáticos y los guio entre los acordes de “Heaven”, balada rock que marcó un hito; apareció por primera vez en 1983 en la banda sonora de “A night in heaven” (Una noche en el cielo), película protagonizada por Christopher Atkins y Lesley Ann Warren.

También sonaron canciones como “Never ever let me go”, “This time”, “Heat of the night”, “Make up your mind”, “You belong to me” e incluso rindió homenaje a The Beatles al tocar Twist and shout”.

Para concluir el carnaval musical, interpretó la esperada “Everything I do”, sencillo principal tanto de la banda sonora de la película de 1991 “Robin Hood: Príncipe de los Ladrones” como del sexto álbum de estudio de Adams, “Waking Up the Neighbours” del mismo año. SI bien cada canción fue coreada, ésta particularmente inundó cada rincón del inmueble a través del público.

El telón bajó “Back to you”, “69”, “Cuts” y “All for love” dejó de sonar a las 23:13 horas. Canciones que transportaron a los inicios de Adams, los 80, pero que también dejaron claro que su vigencia es indiscutible.