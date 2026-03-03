Investigadores del INAH piden debate con autoridades responsables del Parque Balaam Tun

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) proponen debate público con autoridades en relación con el Parque Balaam Tun, en Quintana Roo, que califican de "lesa arqueología".

Ante una contra-respuesta sin firma del INAH, luego de que los investigadores Fernando Cortés de Brasdefer y Noemí Castillo Tejero, en acto moderado por Bolfy Cottom, dieran a conocer una serie de anomalías y "simulación" en la construcción de parques de tipo arqueológico en Quintana Roo y Campeche, los investigadores llamaron a una réplica por parte de autoridades del instituto en una carta abierta:

"Lo menos que podría esperarse es que el responsable de esa nota de 'el INAH', estampara su nombre, para que la opinión pública tenga pleno conocimiento de quien o quienes intentan desmentir y ocultar las impugnaciones que dirigimos a los funcionarios de nuestra Institución que, en efecto, elaboraron, autorizaron y ejecutaron las obras destructivas de los monumentos arqueológicos y su posterior y supuesto reemplazamiento en el llamado 'Parque de la Memoria Baalam Tun'...

"Dicha sesión se celebró el pasado 23 de febrero, con transmisión en vivo en la plataforma Youtube de la Coordinación Nacional de Antropología y con cobertura periodística de los medios “El Universal” (por Cristopher Cabello) y Proceso(por Niza Rivera), ambos el día 24 de febrero.

Añadieron: "Porque resulta muy fácil esconderse tras el nombre de nuestra Institución y con una nota periodística, pretender contradecir nuestras declaraciones y tacharlas de falsedades. Sin embargo, en dicha nota publicada en El Universal, 'el INAH' declaró 'su disposición para atender cualquier inquietud con base en evidencia técnica y documental verificable. La protección del patrimonio cultural es una responsabilidad compartida'".

Tras lo cual propusieron un debate público, abierto y con presencia de los medios de comunicación, con fecha de 17 de marzo en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, a las 12:00 horas, para que se expongan pruebas, afirmando que ya han entregado estas ante instancias federales correspondientes.

Recordaron que no es la primera vez que solicitan diálogo, mencionando el caso Tren Maya, y que "los mal llamados 'Parques de la Memoria' no son otra cosa más que un crimen de lesa arqueología", delegando la responsabilidad de los mismos a:

Doctor Manuel Eduardo Pérez Rivas, responsable y ejecutor de dicha obra.

Al Pleno del Consejo de Arqueología y muy en especial a su presidente, la doctora Laura Ledesma Gallegos, quienes autorizaron dicha obra.

A la excoordinadora Nacional de Arqueología, doctora Martha Lorenza López Mestas Camberro, quien autorizó la obra en su momento.

Al actual coordinador nacional de Arqueología, doctor Francisco Mendiola Galván, que avala y aprueba la continuación de dichas obras.

Al secretario técnico, José Luis Perea, quien avala y aprueba la continuación de dichas obras.

Al exdirector general Diego Prieto Hernández, quien autorizó, impulsó y financió con los recursos de la Institución, la construcción de dicha obra.

Al actual director general, Joel Omar Vázquez Herrera, quien avala y aprueba la continuación de dichas obras.

Ante el debate, los investigadores (integrantes, además, de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico, del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH) propusieron la participación de:

Doctor Jesús E. Sánchez, investigador titular C, adscrito a la Dirección de Estudios Arqueológicos.

Historiador Felipe I. Echenique March, investigador titular C, adscrito a la Dirección de Estudios Históricos.

Doctor Fernando Cortés de Brasdefer, investigador titular C, adscrito al Centro INAH-QRoo.

Doctor Juan Manuel Sandoval, investigador titular C, adscrito a la Dirección de Etnología y Antropología Social.

Finalizando que, para garantizar un diálogo respetuoso y de conclusiones definitorias, se necesitaría un notario público, y la mediación-moderación de directivos de ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), y Capítulo México, organismo dependiente de la UNESCO, como garante de la protección y conservación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.

"Con esta misiva, levantamos el guante lanzado por 'el INAH' y quedamos en espera de una puntual y pronta respuesta, confiando en que estará firmada por alguno de sus funcionarios", y tras ello las firmas de los responsables de la carta:

Jesús E. Sánchez, Felipe Echenique March, Fernando Cortés de Brasdefer y Juan Manuel Sandoval.