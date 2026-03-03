Kaurismäki, conocido por sus películas sobre clases sociales desfavorecidas, en la Cineteca Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con 18 títulos, hoy inicia una retrospectiva dedicada al cineasta finlandés?Aki Kaurismäki, quien a lo largo de cuatro décadas ha logrado una filmografía humanista que dialoga con la tradición del cine europeo de realizadores como?Robert?Bresson, Jacques?Tati o el neorrealismo italiano, al tiempo que consolida una mirada propia sobre la dignidad, la solidaridad y la resistencia cotidiana.

El ciclo se lleva a cabo del 3 al 22 de marzo en la?Cineteca Nacional México, con funciones especiales del 27 al 29 de marzo en la?Cineteca Nacional Chapultepec.

Tras estudiar en la Universidad de Tampere, Kaurismäki (Orimattila, Finlandia, 1957) inició su carrera como ayudante de guionista y actor en filmes de su hermano mayor, Mika, y su comienzo como director independiente fue con “Crimen y castigo” (1983), basada en la novela homónima de Fiódor Dostoyevski en un Helsinki moderno, ciudad que aparece en gran parte de su obra.

El cine de Kaurismäki consiste en una depuración del relato hasta lo esencial: planos fijos, diálogos escuetos, humor marcado y seco, y un ritmo pausado. Esa economía de recursos narrativos no se limita a un estilo particular, consiste en sí misma en una decisión moral y política que al reducir la complejidad argumental a gestos cotidianos, desplaza el foco hacia quienes suelen quedar fuera del encuadre: desempleados, inmigrantes, obreros, “perdedores dignos”. Es decir, retrata a las clases más desfavorecidas, en esespecial las del norte de Europa.

En esta juestra se reúnen dieciocho largometrajes fundamentales, realizados entre 1983 y 2023, que recorren las distintas etapas creativas del director, desde sus primeras aproximaciones literarias hasta sus obras más recientes. Hay filmes que son clásicos inolvidables del cine internacional, como?Sindicato de calamares?(1985),?La muchacha de la fábrica de cerillos?(1990),?Le?Havre: el puerto de la esperanza?(2011), o la más reciente?Hojas de otoño?(2023). Aquí el programa: