La poeta Kyra Galván será homenajeada en el Festival Primavera Bonita 2026

Organizado por la editorial Los libros del perro, el evento reunirá a más de 100 escritoras de México, El Salvador, Perú, Uruguay y otros países latinoamericanos, en un programa híbrido que combina actividades virtuales y presenciales para promover la obra y el pensamiento de las mujeres.
martes, 3 de marzo de 2026 · 12:33

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Con una carrera que abarca más de cuarenta años la poeta, novelista, ensayista, fotógrafa, traductora y periodista Kyra Galván será homenajeada en el Festival Internacional de Escritoras Primavera Bonita celebrará su sexta edición del 9 al 14 de marzo. 

Organizado por la editorial Los libros del perro, el evento reunirá a más de 100 escritoras de México, El Salvador, Perú, Uruguay y otros países latinoamericanos, en un programa híbrido que combina actividades virtuales y presenciales para promover la obra y el pensamiento de las mujeres en las artes.

Desde su inauguración en marzo de 2021, el festival ha contado con la participación de más de 400 artistas, incluyendo escritoras, libreras, periodistas y promotoras culturales de diversos países. En ediciones anteriores, se rindieron tributos a figuras como Sandra Cisneros, Dolores Castro, Coral Bracho y Carmen Boullosa

Esta edición 2026 contará con la ilustradora mexicana Selene HePé, artista plástica conocida por sus exposiciones colectivas e individuales, quien aborda temas fantásticos con un toque realista en pintura, dibujo y murales.

Entre las participantes destacan nombres como Nahomi Daniela, Sofía Alvarado Cortés, Roxana Crisólogo Correa, Elena Salamanca, Amaranta Caballero y muchas más, representando una diversidad de voces en poesía, narrativa, ensayo y dramaturgia.

El festival reafirma su compromiso con la difusión de la literatura femenina, ofreciendo un espacio de encuentro en el marco del Mes de la Mujer.

