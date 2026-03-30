Colección Gelman estará hasta julio en el Museo de Arte Moderno: Secretaría de Cultura

La obra “Autorretrato con monos”, de la artista Frida Kahlo, durante el recorrido para medios por la exposición “Relatos Modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander” en el Museo de Arte Moderno. Foto: Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - Tras recordar el concepto de ‘Declaratoria de Monumento Artístico’ para obras, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza anunció que se extenderá el tiempo de muestra de la Colección Gelman en el Museo de Arte Moderno (MAM) hasta julio próximo, y con ello parte de la oferta cultural en el marco del Mundial de Futbol, y tras ello se irá al extranjero.

Luego de dar a conocer numeralia en materia de inversión por mil 500 millones de pesos para Escuelas de Educación Artística y Cultural, Curiel de Icaza añadió información a las dudas que han pesado en relación a la salida de la Colección Gelman del país (tanto de especialistas del sector como del colectivo ‘Defendamos la Colección Gelman’), de manera específica relató que desde 2010 las obras han salido en hasta 30 ocasiones del país presentándose en los últimos años en el extranjero:

“A partir del 2023 la colección tomó un nuevo perfil, muy propositivo, con la compra de colección entre privados con nuevos coleccionistas mexicanos, con quienes pudimos colaborar para poner al centro a México, su público y que después de casi 20 años se presente actualmente en el Museo de Arte Moderno para aquellas generaciones que no la han conocido o para quienes no la han visto, y para que en otras parte del mundo se pueda llevar representación de una de las colecciones de arte moderno más importante de nuestro país.

“Esto por supuesto, tiene absoluta transparencia con permisos, con los coleccionistas y beneficio para el público, se extenderá hasta julio gracias a los coleccionistas, porque queremos que durante el Mundial sea una de las exposiciones relevantes y los millones de extranjeros que van a venir a México tengan la oportunidad, así como los mexicanos de ver esta colección, de las más importantes de arte moderno, que se sumará a nuestra red de recintos”.

Y apuntó cinco temas que consideró centrales sobre la Colección Gelman: Está en manos de coleccionistas mexicanos; el acuerdo entre privados (coleccionistas y entidad bancaria, en este caso Banco Santander) es únicamente para apoyo en gestión, no adquisición; la colección solo tiene salida temporal, no definitiva; será parte de la oferta cultural durante el Mundial de Futbol; y, la responsabilidad del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) es supervisar el estado de conservación por declaratoria, supervisar que regrese en tiempo y forma, las atribuciones del INBAL tiene suscrito un convenio con la colección para acompañamiento técnico durante cinco años (lo que queda de la administración del segundo piso de la 4T), y la colección regresara cada dos años.

Y continuó sobre el tiempo que estará fuera la Gelman, otro dato que el gremio cultural había calificado de falta de claridad sobre el tema:

“¿Qué va a pasar con la colección? regresará en 2028, una vez que salga de México luego de que se extiende en el Mundial, ¿dónde se va a presentar? se va a anunciar más adelante porque es parte de laa gestión y en otros momentos regresará. En esa visión nueva de gestión se considera a Mexico para que se pueda ver esta exposición, la colección está en un momento importante de relanzamiento”.

Tras comentar esto Curiel de Icaza culminó rápidamente su intervención para dar paso a Omar Vázquez, titular del Instituto quien dio a conocer inversión para “Mejoras de museos y zonas arqueológicas”, comenzando por la capital mexicana, como el Templo Mayor y Teotihuacan, así como sus museos de sitio, todo ello en el marco del Mundial de Futbol, tal y como Proceso había relatado en la última revista mensual de marzo.

Para cerrar el ciclo de intervención cultural en la ‘mañanera’, Marina Bespalova, subsecretaria de Cultura, dio a conocer el nuevo “Museo Textil de Pueblos Indígenas y Afromexicanos” que se inaugurará en mayo en la Casa del Marqués del Apartado –frente al Templo Mayor–, en un trabajo en coordinación de arte con artesanos de Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Yucatán. Ese inmueble ya había sido anunciado en diciembre de 2025 como sede de la nueva ‘Tienda Fonart’ y una de las más grandes de su tipo.