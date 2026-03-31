Aleyda Gallardo pide anular elecciones de la ANDA; señala “inconsistencias” en voto electrónico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por “inconsistencias” en las elecciones para la nueva dirigencia de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), Aleyda Gallardo, intérprete de televisión, cine y teatro, exige que se “anulen” las votaciones, efectuadas por primera vez de manera electrónica del 23 al 27 de marzo, en este sindicato.

La actriz compitió para la secretaría general que actualmente ocupa Marco Treviño y en la que resultó “supuestamente” ganador Omar Fierro de la planilla Rosazul con 25 votos más que la planilla Ámbar, a la cual pertenece Gallardo.

Es decir, el equipo de Fierro obtuvo 983 votos y el de Gallardo 958. El conteo igual se efectuó por sistema electrónico (Sirvolab) contratado por la misma ANDA.

La Rosazul la integran también Marcela Ruiz Esparza, Igor Rodríguez, León Michel, Laura Sotelo, Rodolfo Arías, Irene Arcila, Lucy Escandón, Alicia Jaziz y Luis Felipe Montoya. La Ámbar la componen además Hilberto Maya, Roberto Sosa, Mark Tacher, Reynaldo Rossado, Isaura Espinoza, Alejandra Ley, Mercedes Olea, Lourdes Reyes y Fermín Martínez.

En entrevista, Gallardo manifiesta que las elecciones fueron “un proceso muy delicado”. Detalla:

“Primero porque el actual secretario general, Treviño, dijo que tendríamos que votar el 51% de la membresía para que las elecciones tuvieran validez, de lo contrario desaparecería la ANDA. Se diseñó un padrón por la Secretaría de Estadística de aquí que contenía 4 mil 520 socios, personas, por lo tanto, el mínimo requerido de votos era de 2 mil 306.

“Sin embargo, la votación total registrada fue de mil 986 votos. Es decir, faltan 300 votos para alcanzar dicho umbral. Y Treviño no comprobó legalmente de dónde sacó que si no se cumplía el 51% de votos, se acababa el sindicato. ¡Eso es muy violento! Tampoco eso puede ser posible. Eso es manipulación”.

Sigue con la segunda discrepancia:

“En el proceso de votación empezamos a notar que no había certeza, ni legalidad, porque la Comisión Electoral empezó a crear comunicados oficiales llamando a votar por la otra planilla, e incluso en actos para programas portaban ropa del color de la Rosazul. Por ejemplo, acudieron vestidos así a la Cámara de Diputados, acompañando a Fierro y demás integrantes de su equipo, mas debieron portar otro color de ropa, por ello, empezamos a inconformarnos.

“Nuestro comité electoral está a cargo de Pilar Padilla, Dobrina Cristeva y Saúl Alvar, quienes nos mandaron el recado de que no se les podía decir a los secretarios en funciones que no participaran, porque en el estatuto no hay ningún punto que pueda impedir eso, manifestarse abiertamente por alguna planilla. Ahí entramos en otra disyuntiva, o es un hueco legal del estatuto o no hay ética”.

Específica que del artículo 153 en adelante del estatuto de la ANDA subraya que las elecciones deben ser presenciales y por medio de urnas, y explica todo, pero ahora las votaciones fueron remotas por internet:

“En el capítulo tres del artículo 155 del estatuto indica que el candidato o la candidata deberá ser regida por los más altos principios de honestidad, ética y decencia a fin de no lesionar bajo ningún concepto la imagen de la ANDA. Por otro lado, señala que en coordinación con la Secretaría de Interior se designarán los espacios para poder estar. Y luego en el 156 se menciona que se instalarán las mesas electorales en presencia de un notario público en un lugar adecuado dentro de los edificios sociales.

“En el 157 se específica que habrá una constancia, donde la urna será transparente, que la urna esté totalmente vacía, que se especifique el número de boletas recibidas, que estén foliadas, que en la elección lleven impresas las planillas registradas con los nombres artísticos, en fin, pero nunca habla de una votación electrónica remota.

“El secretario general indicó que votarámos utilizando la plataforma Sirvolab que es gubernamental. Ellos deciden utilizar esa plataforma y no nos explican en ninguna asamblea cómo funciona, ni qué se debe hacer”.

Detalla:

“Contamos con denuncias de compañeros que no pudieron votar porque su correo estaba erróneo. Llegaron a las instalaciones de la ANDA, a las mesas con la Comisión Electoral a pedir ayuda, y les dijeron: ‘¡Ah!, es que tu correo está erróneo’. Por un correo erróneo no te pueden quitar el derecho constitucional de votar. Eso es una irregularidad absoluta en las elecciones. Hay compañeros de la tercera edad que no entienden de tecnología y les decían que pusieron mal su correo, y ya no pudieron votar. Otros vinieron a quejarse de que no era posible que su correo no estaba registrado. Entonces, ¿cómo podemos tener la garantía de una legalidad, de una transparencia?”.

Expone otra incongruencia:

“El jueves pasado la Comisión Electoral le llamó a los comités de las dos planillas que iban a entregar un padrón de personas que no habían votado, por lo que consideraba que se les llamara por teléfono para decirles que voten. Entonces, mi comité le dijo a la compañera Pilar Padilla: ‘¿pero no estamos en veda electoral?... y está prohibido llamarle a la gente’.

“Argumentaron que entonces no alcanzamos el 51% y desaparecería el sindicato. Insisto, había una veda electoral, y empezamos en la paranoia de que era una trampa, y entonces decidimos no hablarle a nadie, pero el comité Rosazul sí lo hizo, empezando por los secretarios generales”.

En tanto, Gallardo manifiesta: “que no se validen unas elecciones que de entrada estuvieron manipuladas y por vía electrónica mucha gente no pudo votar, y es un derecho constitucional que no le puede quitar por el uso de una plataforma, que es una herramienta, además, no hubo la certeza, la legalidad y la transparencia”.

Señaló más detalles raros como que pusieron mal el apellido de la actriz.

Es directa y tajante:

“¡Se deben anular esas elecciones!”.

No obstante, este 30 de marzo, la ANDA ya se invitó a sus agremiados a una asamblea general extraordinaria, que será hibrida (remota y presencial), el 11 de abril, a las 10 horas, para la toma de protesta y posesión de las y los candidatos electos.