Sabo Romo: por qué el exintegrante de Caifanes dijo que pediría la eutanasia

La agresión que sufrió en 2020 cambió la vida de Sabo Romo. Estas fueron sus declaraciones sobre la eutanasia.. Foto: IG @saboromoig

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El músico mexicano Sabo Romo, exintegrante de la banda de rock Caifanes, señaló que contemplaría solicitar la eutanasia si en el futuro enfrentara una condición de salud que le impidiera mantener autonomía personal, luego de las secuelas médicas que sufrió tras una agresión ocurrida en 2020.

El bajista abordó el tema en una entrevista publicada el 30 de marzo de 2026 por la revista TVNotas, en la que habló sobre su estado de salud y la posibilidad de tomar decisiones médicas relacionadas con el final de la vida en determinadas circunstancias.

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El 30 de enero de 2020, Romo caminaba por calles de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, cuando pidió a un conductor que respetara el paso peatonal. De acuerdo con reportes de autoridades capitalinas, el hombre descendió del vehículo y lo agredió físicamente, causándole lesiones en la cabeza y el rostro que requirieron intervención quirúrgica.

Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación por tentativa de homicidio y detuvieron al presunto responsable días después. El proceso judicial continuó en los años siguientes, con el acusado sujeto a medidas cautelares mientras se resolvía su situación legal.

Tras la agresión, Romo informó que la lesión ocular derivó en la pérdida total de la visión del ojo izquierdo. El músico explicó que el daño se localizó en la mácula, una estructura ocular relacionada con la visión central.

Qué dijo Sabo Romo sobre la eutanasia y su estado de salud tras la agresión

Sabo Romo perdió la visión del ojo izquierdo después de una agresión ocurrida el 30 de enero de 2020 en la Ciudad de México.

después de una agresión ocurrida el 30 de enero de 2020 en la Ciudad de México. El músico indicó que consideraría la eutanasia si enfrentara una condición médica que implicara dependencia total o deterioro irreversible.

si enfrentara una condición médica que implicara dependencia total o deterioro irreversible. Las declaraciones surgieron durante entrevistas sobre su proceso de recuperación y las secuelas físicas derivadas del ataque.

El bajista continuó con actividades profesionales y proyectos musicales después de su rehabilitación médica.

y proyectos musicales después de su rehabilitación médica. En México, la legislación vigente permite la muerte digna mediante la suspensión de tratamientos médicos, pero no autoriza la eutanasia activa.

El músico explicó en qué circunstancias consideraría solicitar la eutanasia

En entrevistas sobre su estado de salud y su experiencia tras la agresión, Sabo Romo mencionó que contemplaría la eutanasia si llegara a una condición médica que implicara dependencia total o una afectación permanente que limitara su vida cotidiana.

El músico señaló que la decisión dependería de su capacidad para realizar actividades básicas y mantener independencia personal. También indicó que la posibilidad de enfrentar un deterioro irreversible influiría en una determinación de ese tipo.

Estas declaraciones surgieron en el contexto de reflexiones sobre el impacto de la violencia en su vida cotidiana y las adaptaciones necesarias después de la pérdida de visión en uno de sus ojos.

Romo explicó que su proceso de recuperación incluyó periodos de descanso y adaptación a la nueva condición visual. También mencionó que el aprendizaje para realizar actividades diarias con visión limitada formó parte de su rehabilitación.

El músico ha continuado con proyectos artísticos y presentaciones musicales desde entonces, mientras mantiene seguimiento médico por las secuelas derivadas del ataque.

El caso de la joven española Noelia reactivó el debate sobre la eutanasia y el marco legal en México

En marzo de 2026, el caso de una joven española identificada como Noelia reactivó el debate público sobre la eutanasia en distintos países. La mujer recibió el procedimiento después de un proceso legal que se prolongó durante casi dos años y que incluyó evaluaciones médicas y resoluciones judiciales.

La eutanasia se aplicó el 26 de marzo de 2026 en España, tras la autorización definitiva de autoridades sanitarias y tribunales. La joven había solicitado formalmente el procedimiento en abril de 2024, luego de un accidente que derivó en una condición médica irreversible.

El caso se difundió en medios internacionales y se integró a discusiones sobre la aplicación de leyes relacionadas con la muerte asistida y los requisitos médicos y legales establecidos en cada país.

En México, la eutanasia activa no está permitida por la legislación vigente. Sin embargo, diversas entidades federativas reconocen el derecho a la muerte digna mediante instrumentos como la voluntad anticipada, que permite a pacientes rechazar tratamientos médicos que prolonguen la vida en situaciones terminales.

La regulación de la voluntad anticipada se encuentra en leyes locales y en disposiciones de salud que establecen procedimientos para documentar decisiones médicas anticipadas. Estas normas contemplan la suspensión de tratamientos que prolonguen artificialmente la vida, pero no autorizan la administración de sustancias con el objetivo de provocar la muerte.