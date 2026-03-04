Muere a los 96 años Ana Luisa Peluffo, actriz de la Época de Oro del cine mexicano

Ana Luisa Peluffo, actriz de la Época de Oro del cine mexicano . Foto: Germán Romero/Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La actriz Ana Luisa Peluffo, quien rompió tabúes en la pantalla al protagonizar el primer desnudo de una mujer en una película, murió a los 96 años en su rancho en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, confirmó la familia a través de un comunicado en redes.

Destacó en varias películas del llamado Cine de Oro en México. Su trabajo fue arduo ya que participó en más de 200 largometrajes. En 1955 estelarizó “La fuerza del deseo” (1955), de Miguel M. Delgado, donde la artista efectuó un desnudo con el personaje Silvia, y causó polémica. Ella recreo a una joven humilde, pero ambiciosa que con tal de superarse consigue trabajo como modelo.

En internet varias instancias la despiden, como la Filmoteca de la UNAM, la cual escribe:

“La fuerza del deseo se ha convertido ahora en polvo de estrellas: hoy despedimos a la querida Ana Luisa Peluffo, quien rompió esquemas y abrió brecha al cuerpo como un importante elemento en la actuación”.

El Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), destacó:

“Actriz fundamental del cine mexicano, transitó con fortuna desde el cine de la época de oro al contemporáneo. A lo largo de más de seis décadas de trayectoria sostuvo una presencia libre y decidida que abrió camino a otras expresiones femeninas en el cine nacional”.

¿Por qué no ganó el Ariel de Oro?

En tanto, el cineasta Julián Hernández expuso en su X que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) “siempre se negó a reconocer a Ana Luisa Peluffo con el Ariel de Oro que merecía más que muchos y muchas, pero qué se puede esperar de una academia que de lo que menos sabe es de Cine Mexicano”.

Ana Luisa de Jesús Quintana Paz Peluffo, su nombre completo, nació el 9 de octubre de 1929 en Querétaro. Estuvo activa desde 1948 a 2014. Hizo su debut como actriz con un papel secundario en el filme estadounidense “Tarzan and the mermaids”. En México, empezó con “La venenosa” (1949), de Miguel Morayta Martínez.

Igual participó en “La Diana cazadora”, “El hombre que logró ser invisible”, “Dos fantasmas y una muchacha”, “Las señoritas Vivanco”, “Cada quién su vida”, “Jóvenes y rebeldes”, “Bajo un mismo rostro” y “Pedro Navaja”.

También trabajó en teatro y televisión.