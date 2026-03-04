Tras protestas y cierres de oficinas, Secretaría de Cultura llama a diálogo a trabajadores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de diversas protestas y cierres de oficinas de la Secretaría de Cultura por parte de trabajadores por denuncias de precariedad salarial, autoridades llamaron a sindicatos a mesa de trabajo.

Después del cierre de oficinas en avenida Paseo de la Reforma 175 y Arenal 40 el día de ayer por parte de integrantes de la coalición entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNTSC), el Sindicato Nacional de Cultura (Sinac), y el Sindicato de Cultura y las Artes (SNTCA), en demanda de un 13% de aumento salarial (debido a ingresos por debajo del salario mínimo), apoyo en transporte, útiles escolares y ropa de trabajo atrasada, los trabajadores ya se encuentran en diálogo con autoridades.

Esto sucede a tres meses del Mundial de Futbol, en el cual la Secretaría de Cultura participará como parte del programa Mundial Social México 2026 que anunció presidencia de la República. En éste se procurarán 200 millones de pesos en “mejoras” para 12 museos y 46 zonas arqueológicas del país, además de la realización de tres ediciones de "Original" en las ciudades de sedes mundialistas: CDMX, Guadalajara y Monterrey,

Sobre este programa, en la edición de marzo de Proceso, el reportaje titulado “Con instituciones anémicas Cultura pretende ser el escaparate de México para el Mundial”, el doctor en historia, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH y especialista en legislación cultural, Bolfy Cottom, comentó:

“Quizá sea dramático o radical, pero el sector cultural está este año en momentos de sobrevivencia y un acontecimiento de este tipo (el Mundial), simple y sencillamente es de tristeza porque en términos de política cultural lo que el sector enfrenta es sobrevivir. Hasta donde sé, el presupuesto ni siquiera alcanza para llegar a medio año en términos de cobertura de servicios como seguridad y limpieza para espacios culturales, y sé que han estado reduciendo personal casi constantemente en este año (en relación al INAH).

“Anunciaron actividades del ‘Mundial Social’ y un programa, pero el problema es aterrizarlo. Que se invertirán 200 millones de pesos para mejoras, ¡200 millones se los lleva fácilmente Teotihuacan! solo Teotihuacan… y no nada más están pensando en el centro del país, están pensando en Monte Albán y zonas en el sureste, en la península a propósito del Tren Maya, porque como el Tren Maya es un proyecto desnutrido, pues hay que meterle lana para reactivar todo aquel desastre, ¿no?”.

El tema hizo eco en las protestas de los trabajadores de la cultura, pues durante los cierres de este martes 3 de marzo los sindicalizados expresaron su molestia al advertir que México no puede tener un Mundial de “primera” con salarios de miseria, ello a la par de colocar pancartas donde se leía: “La cultura no se sostiene con sueldos miserables”.

Paciencia y confianza: SC

En una tarjeta informativa, la SC exhortó a los sindicatos involucrados a un diálogo respetuoso:

“Queremos ser claros con todos los compañeros trabajadores: como ya anunció la presidenta de la República, ningún trabajador o trabajadora estará por debajo del salario mínimo. Para lograrlo se tiene que emitir una política general de salarios que no solo contemple a un sector, sino a todos los que formamos parte de la Administración Pública Federal (APF).

“Esta Secretaría no está ahora en posibilidad de dar fechas concretas de solución, como piden algunos sindicatos como condición para abrir los espacios cerrados, eso es no comprender todo el trabajo que está haciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para asegurar viabilidades presupuestales antes de emitir lineamientos salariales para todos los sectores. Durante años se han dado soluciones expeditas para evitar escándalos o manifestaciones. Este gobierno no trabaja así y a los problemas se tienen que dar soluciones efectivas y reales que aseguren a los trabajadores que los derechos no se negocian.

La SC hizo énfasis en los 100 compromisos de Sheinbaum como parte de la Cuarta Transformación en materia de respeto y procuración de un trabajo digno:

“La Secretaría de Cultura trabaja en ello y ha puesto constantemente sobre la mesa las particularidades del sector. No somos omisos, solo formamos parte de un universo más amplio donde las soluciones tienen que ser viables y compartidas con el resto de la administración. Pedimos paciencia y confianza

“A los líderes sindicales de las tres organizaciones pedimos que permitan la continuidad de las labores en las oficinas para no detener procesos en marcha, tanto administrativos como programas de las áreas sustantivas…”.