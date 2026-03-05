Muere el artista Pedro Friedeberg, referente del surrealismo en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El artista Pedro Friedeberg, considerado un referente del surrealismo nacional falleció este día a los 90 años en San Miguel de Allende, Guanajuato. Su partida fue confirmada por su familia mediante un comunicado. Entre sus últimas apariciones públicas se recuerda la inauguración de la “Galería Metro” que incluyó su obra y la presencia de Claudia Sheinbaum, entonces jefa de gobierno capitalina.

El documento de su fallecimiento se colocó en las redes sociales oficiales del artista, mismo que fue firmado por sus hijos Diana y David, y su esposa Carmen Gutiérrez, en donde se lee:

“Pedro murió rodeado de su familia, con mucho amor y en paz. Su familia se siente profundamente agradecida de haber podido compartir con él todo este tiempo.

“Su obra y espíritu creativo dejan un legado inmenso. Agradecemos las muestras de afecto pedimos respeto y privacidad en este momento”.

Y tras ello cerca de 800 comentarios de despedida para el artista, y más de 5.3 mil likes.

Las principales instituciones culturales del país, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, fueron de las primeras en lamentar el deceso de Friedeberg, recordándolo como un referente indiscutible de la cultura contemporánea.

Con más de seis décadas de trayectoria, Friedeberg de origen italiano, pero radicado desde su niñez en México luego de que su familia huyera de la Segunda Guerra Mundial. Formó parte de una generación de artistas vinculados al surrealismo junto a figuras como Remedios Varo y Leonora Carrington, destacando por su exploración estética y el ornamento, muestra de esto es la reconocida “Hand Chair” (Mano-Silla), una silla en forma de mano que diseñó en los sesenta, que combina escultura y mobiliario, pues permite sentarse en la ‘palma’ y los dedos funcionan como respaldo.

De joven realizó estudios en la Universidad Iberoamericana como arquitecto, misma que cambió al conocer a Mathias Goeritz, para dedicarse a las artes plásticas.

En 1959 presentó su primera exposición individual en la Galería Diana de la ciudad de México, y un año después se integra al grupo denominado “Los Hartos”, liderado por Goeritz.

Una imagen de 2012 cuando la entonces Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum estuvo acompañada por Cassiano de Stefano, Presidente de Grupo Modelo, Pedro Friedeberg, artista plástico creador del Mural Más Fino.

Fotografía: Octavio Gómez.

Según información de la Colección Blastein, Friedeberg se opuso al racional-funcionalismo, en el que la función se sobrepone a la forma, destacando su arte como de “alto prestigio” al repudiar la ausencia de ornamento y fantasía, por lo que su pintura, escultura y estampa estaban llenas de simbolismos metafísicos, religiosos, hindúes y aztecas.

A lo largo de su trayectoria el artista recibió diversos reconocimientos en la Bienal de Córdoba, Argentina; en la Trienal de Grabado de Buenos Aires, Argentina; en la Bienal de San Juan, Puerto Rico; así como en la XI Bienal de Gráfica de Tokio, Japón, que junto con su exposiciones individuales y colectivas, lo encumbraron como una figura destacada dentro del arte mexicano.

Un tema poco comentado sobre Friedeberg es que realizó escenografías para obras de teatro, así como obra mural.

Según una serigrafía firmada por el artista que circula en redes sociales, Friedeberg define su noción de “arte” como:

“El arte es religión para ateos, pasatiempo par incultos y privilegio de cretinos, filosofía para iluminado, meditación de iniciados, y refugios de desesperados o terapia para enfermos.

“Es arte es confusión de fariseos y deleite de filisteos, así como relación divida o comunicación sublime de geografía para extraviados y guía de perplejos, esencia de locura y remanso de cordura, ceremonial y rito inconveniente y odioso…”.

Entre sus últimas apariciones públicas se recuerda la inauguración de la Galería Metro en la estación Metro Bellas Artes en el marco de los 50 años del STC Metro. Ahí no solo mostró obras sino se hizo acompañar de Claudia Sheinbaum, entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Dicha galería está compuesta por 54 m2 de pantallas LED y piezas escultóricas que señalaron el camino desde la Alameda hacia la estación, que incluyeron dos piezas intervenidas digitalmente por Friedeberg: “Dorremifasolandia” y “Teotihuacanización de Mesopotamia”.

Y como complemento una exhibición en la explanada de la Alameda Central de la pieza escultórica “La Mano-Silla”. Esa muestra destacó por utilizar impresiones en vinil con imágenes de otra obra del artista denominada “Cuarenta manos más una”. Ambas formaron parte de la señalética para indicar el camino a seguir, desde la pieza expuesta en la Alameda Central, hasta la entrada a la Galería Metro.