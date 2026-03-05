Secretaría de Cultura ofrece dar seguimiento de aumento salarial de trabajadores sindicalizados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de dos días de cierres de instalaciones por parte de la Coalición de Sindicatos de la Secretaría de Cultura en demanda de aumento salarial, la dependencia federal informó que dará seguimiento al tema y “nadie quedará por debajo del salario mínimo, como ya se ha anunciado desde la Presidencia”; los trabajadores afirmaron que se apegarán a pliego petitorio en próximas mesas de diálogo.

En una tarjeta informativa dio a conocer que, tras una reunión este 4 de marzo de la secretaria Claudia Curiel de Icaza con representantes de los Sindicatos Nacionales de Cultura (SINAC), de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNTSC), de los Trabajadores de la Cultura y las Artes (SINTCA) y Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC), se comunicó que están dando seguimiento al tema salarial de personal de base por debajo del mínimo vigente (en su salario base de cotización).

Y que, aunque no es posible dar una fecha de emisión de la política salarial –en tanto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) termine la prospectiva presupuestal para toda la Administración Pública Federal–, Curiel de Icaza “reiteró que nadie quedará por debajo del salario mínimo como ya se ha anunciado desde la presidencia”.

"En términos generales, los representantes sindicales manifestaron su preocupación por la situación que los trabajadores del sector enfrentan desde 2016, dado que los tabuladores del sector central están por debajo de algunos órganos desconcentrados de la propia Secretaría.

“Para tener una comunicación más cercana y fluida, la secretaria de Cultura acordó tener mesas de diálogo mensuales encabezadas por la subsecretaria de Desarrollo Cultural, la titular de la Unidad de Administración y Finanzas, así como todos los encargados del contacto con los distintos sindicatos para solventar de manera más expedita y oportuna los temas de interés general, que preocupan a los trabajadores de la institución, sobre todo en lo que respecta a la política salarial.”

La reunión se realizó de manera expedita este 4 de marzo luego de que este lunes 2 y martes 3 los trabajadores sindicalizados cerraran oficinas clave de la Secretaría de Cultura en avenida Paseo de la Reforma 175 y Arenal 40 en esta ciudad, en demanda de un aumento mínimo de 13% al salario.

Frente a las puertas de estas oficinas, los trabajadores expresaron su molestia al advertir que la Secretaría de Cultura en México no puede enfrentar un Mundial de Futbol de “primera”?con salarios de miseria, lo que se reflejó en pancartas donde se leían frases como: “La cultura no se sostiene con sueldos miserables”, “Aumento al capítulo 1000”, y “Secretaría de Cultura Anti-constitucional”.

Esta tarde, representantes de la Coalición de Sindicatos de la Secretaría de Cultura afirmaron a colegas –frente a Reforma 175–, que darán seguimiento a mesas de trabajo con la SC mediante un calendario y pliego petitorio que incluyen el aumento de cuatro prestaciones que se reflejarían en un incremento salarial, apuntando hasta un 22% como ideal.

Y ante vítores como “¡cultura unida jamás será vencida!” se dejó ver que en caso de no haber soluciones en un futuro próximo se convocaría a nuevas protestas y cierre de oficinas.