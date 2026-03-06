Juan Villoro se presenta por primera vez en la FILCo con conversatorio sobre “Literatura y Futbol”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este viernes, en su primer día de actividades, la Feria Internacional del Libro en Coyoacán (FILCo) fue el escenario que recibió el conversatorio "Literatura y Futbol", con el periodista y escritor Juan Villoro, y Fernando Segura Millán Trejo, el sociólogo, escritor y colaborador de Proceso.

A lo largo de una hora, Villoro diseccionó cómo el futbol también puede ser literatura y viceversa: el balón como tinta y la cancha como papel. Fernando Segura fungió como puente entre el público que se hizo presente en el Foro Caro Wilson y el periodista, que cuenta con más de cuatro décadas de carrera.

Villoro hizo un recorrido por su obra futbolística: desde “Dios es redondo” (2006), pasando por “Balón dividido” (2014) hasta la más reciente, “Los héroes numerados” (2026). El escritor precisó que la manera que incursionó en el periodismo deportivo fue en gran medida gracias a literatos como Eduardo Galeano, Martín Caparrós, Osvaldo Soriano, Roberto Fontanarrosa, entre otros. A través de ellos se dio cuenta que el balón está impregnado de temas sociales, geopolíticos e incluso religiosos.

“A mí lo que me interesa no sólo es el futbol, el marcador, la técnica, sino la pasión que suscita este deporte y las historias que hay alrededor de él”, dijo Villoro.

–Estamos a tres meses del Mundial, y con lo que está ocurriendo hoy en el mundo, ¿qué clase de historias ves? –preguntó Fernando Segura–.

–Hay muchas cosas qué decir y, desgraciadamente, por el momento, casi todas son malas. Primero, los precios de los boletos, este es un Mundial para ricos. Por otra parte, estamos con una política antinmigrante de Estados Unidos que, además, bombardeó Irán, pero resulta que los iranís van a jugar en suelo estadunidense en el Mundial.

“Sabemos que las condiciones de seguridad en México son complicadas. Y después de la muerte de ‘El Mencho’ (Rubén Nemesio Oseguera Cervantes) vimos la capacidad de respuesta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que fue bastante grande: 252 bloqueos simultáneos en carreteras, vandalización de comercios, liberar reos (23) en una cárcel (penal en Puerto Vallarta), incendio de automóviles, etcétera. Todo lo que acabo de decir me parece interesante, pero todo me parece preocupante”.

Esta es la quinta edición de la FILCo, sin embargo, es la primera ocasión que Juan Villoro se presenta. Tras finalizar el conversatorio, el periodista respondió algunas preguntas del público asistente y dedicó un espacio para firmar libros.