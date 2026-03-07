Danza, cine, música, talleres, diálogos: la oferta de Cultura UNAM por Día Internacional de la Mujer

Dinámicas Blandas: SLIME, Julia Barrios en la UNAM por el Día de la Mujer. Foto: Ximena Fargas vía Facebook: Gaceta UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En el marco del Día Internacional de la Mujer, todo este marzo, Cultura UNAM tiene una oferta cultural que incluye danza, cine, libros, música, talleres, radio, tv y un diálogo entre la escritora Margo Glantz y Paloma Vidal sobre Virginia Woolf.

Las actividades comienzan este 7 de marzo con una experiencia auditiva en el marco del ciclo “Jornadas de mujeres en la música”, organizada por la Dirección de Música de la UNAM, se trata de “Electroacústica multicanal y percusiones”, programa de Tania Rubio que propone una experiencia auditiva construida a partir de registros de ecosistemas naturales intervenidos por la actividad humana.

Una obra que busca articular ciencia, arte y ecología acústica mediante paisajes sonoros que invitan a reflexionar sobre la co-existencia entre especies y tecnologías. Esto a las 18:00 horas en la Sala Carlos Chávez del Centro cultural Universitario (CCU).

El Museo Universitario del Chopo presentará el ciclo “Cancioneras indóciles”, comenzando con la multi-instrumentista, compositora y cantante Flor Amargo, el 7 de marzo a las 19:00 horas. El recital forma parte de un ciclo dedicado a voces femeninas de la escena contemporánea que exploran la canción como forma de expresión colectiva.

También, este sábado 7 pero a las 17:00 horas en la Sala José Revueltas del CCU, se proyectará la cinta “Montreal, querida”, de Xiaodan He, seguida de una conversación con la directora. La película aborda el deseo, la migración y la identidad desde la experiencia de una mujer china en Canadá.

El 11 y 18 de marzo se programó un diálogo digital del encuentro “Virginia Woolf y La señora Dalloway”, donde Margo Glantz y Paloma Vidal recorren la obra de la autora británica resaltando su vigencia en cuanto a la experiencia femenina, la sexual y la muerte. Este será transmitido a las 17:30 pm por el canal “Cultura en Directo” de Youtube.

Libros UNAM también organizó la sesión de diálogo “Casarse aquí y ahora”, basada en ‘La brecha’, de Mercedes Valdivieso, de la colección “Vindictas. Novela y memoria”, con la participación de Sarahy Huesca, Dalia Quinto e Iza Akbál, esto el 12 de marzo, en la Librería Jaime García Terrés.

En materia de danza se presentará una obra sobre la exploración del cuerpo como espacio de experiencia social y simbólica bajo el título “De ciertas ciudades”, dirigida por Alejandra Ramírez, esto el 13, 14 y 15 de marzo en la Sala Miguel Covarrubias con una propuesta coreográfica sobre la fragmentación de la vida urbana.

En paralelo, “Dinámicas Blandas: SLIME”, de Julia Barrios, ofrecerá funciones los mismos días en el Salón de Danza, con una investigación escénica sobre la materialidad y la percepción corporal.

También, el 13 de marzo, El Taller Coreográfico de la UNAM (TCUINAM) participará con el programa “Creadoras en el tiempo” en el Teatro Estefanía Chávez Barragán, a las 12:30 horas, dedicado a coreógrafas del repertorio histórico de la compañía. Posteriormente se presentará el ‘Homenaje a Margarita Contreras’ el 27 de marzo, en el mismo recinto y los días 22 y 29 en la Sala Miguel Covarrubias, con obras emblemáticas de la coreógrafa.

Luego, dentro de la temporada de la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM), que celebra su 90 aniversario, se presentará el programa “Mujeres solistas de la OFUNAM”, bajo la dirección de Ligia Amadio, en un concierto que reúne repertorio del Barroco al siglo XX, con obras de Antonio Vivaldi, Cécile Chaminade y Eduardo Angulo, interpretadas por solistas de la propia orquesta, a presentarse este 14 y 15 de marzo, a las 20:00 horas y 12:00 del día respectivamente, en la Sala Nezahualcóyotl.

La programación incluye también la presentación performática de la coreógrafa puertorriqueña Kianí Del Valle, el 21 de marzo a las 18:00 horas en la Casa del Lago (Chapultepec), propuesta escénica que integra movimiento, dramaturgia y tecnologías contemporáneas.

La Academia de Música Antigua de la UNAM presentará el programa “Mujeres extraordinarias”, dedicado a compositoras barrocas europeas como Élisabeth Jacquet de La Guerre, Camilla de Rossi y Maria Xaveria Peruchona. El concierto se realizará el 27 de marzo a las 20:00 horas en la Sala Nezahualcóyotl, con funciones adicionales el 28 de marzo al mediodía en el Anfiteatro Simón Bolívar del Colegio de San Ildefonso, y el 29 de marzo en el Centro Cultural Teopanzolco.

Finalmente, TV UNAM transmitirá a lo largo del mes la serie “Vindictas” y ciclos cinematográficos dedicados a actrices y documentales sobre experiencias femeninas en distintos contextos históricos a lo largo del mes; mientras que Radio UNAM difundirá las cápsulas “Somos nosotras. Mujeres uniendo fuerzas”, centrada en testimonios inter-generacionales sobre los diversos feminismos.