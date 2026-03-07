"La pega”, exposición y toma simbólica de Bellas Artes en el marco del 8M. Foto: Berenice Fregoso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las vallas que el gobierno capitalino colocó alrededor del Palacio de Bellas Artes, previo a la marcha del 8 de Marzo en la Ciudad de México, fueron intervenidas como protesta con trabajo de 50 mujeres fotoperiodistas y documentalistas.

Se trata de la intervención “La Pega”, colocada de manera simbólica como una toma de espacio público del máximo recinto cultural del país; el rótulo de la misma estuvo a cargo del artista Quetzalcóatl Molina.

Las imágenes muestran el trabajo fotográfico de periodistas que laboran en medios de comunicación en Chiapas, Ciudad de Mexico, Estado de México, Monterrey, Morelos, Puebla, Sinaloa, y Tijuana.

Dado que la intervención fue una convocatoria abierta se pueden ver distintos temas: mujeres en los deportes, tradiciones, danzas, arte, marchas previas del 8 de marzo, y la labor de madres buscadoras.

"La Pega" se puede ver en las vallas frente a Bellas Artes, la altura de la Antimonumenta, hasta que se retire en las paredes de metal.