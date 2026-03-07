“Rebeladas” retrata la lucha pionera del Colectivo Cine Mujer contra el machismo de los setenta

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Maricarmen de Lara, Rosa Marta Fernández, Sonia Fritz, Ana Victoria Jiménez, Lilian Liberman, Mónica Mayer, Beatriz Mira, María Novaro, Guadalupe Sánchez Sosa y Maru Tamés, del Colectivo Cine Mujer, cuentan en el documental Rebeladas, de Andrea Gautier y Tabatta Salinas, cómo se organizaron para denunciar en la pantalla grandes problemas de género que definían a la sociedad mexicana en los setenta y ochenta del siglo pasado.

El filme de 82 minutos (coproducción México-España, 2023) se proyecta en los cines comerciales desde el 5 de este marzo y en la Cineteca Nacional desde el 6 del mismo mes.

En medio de una sociedad machista surgió el Colectivo Cine Mujer y hoy, a casi cinco décadas de su conformación, este filme acude a las protagonistas de esta agrupación para hacer un recorrido por algunas de sus películas, y al mismo tiempo contrastar la realidad que retrataba el Colectivo Cine Mujer en sus filmes con el panorama que enfrentan hoy las mexicanas.

Rebeladas es una llamada de atención para reflexionar sobre las raíces de los problemas que hacen de México uno de los lugares más peligrosos en el mundo para ser mujer.

En entrevista, Salinas explica que Gautier es quien sembra la semilla:

“Ella vino a estudiar por ahí de 2005 a la UNAM y conoció la historia del Colectivo Cine Mujer por Márgara Millán, quien era su profesora, y a partir de ahí me compartió la idea. Me decía: ‘Tenemos que hacer un documental sobre ellas’. Ella terminó su tesis con ese tema. Y en 2016 empezamos a levantar el proyecto e iniciamos el guion. En 2023 vio la luz en el DocsMX, Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, donde, por cierto, nos llevamos una mención honorífica. Fue un larguísimo camino”.

Legado valorado

El Colectivo nació bajo el contexto de la segunda ola del feminismo y al mismo tiempo en que la ONU proclama el Año Internacional de la Mujer.

Salinas destaca que todas las realizadoras de dicha organización son increíbles:

“Ellas son de otra generación. Están hechas de otro material, como de una amalgama de titanio con oro y plutonio, qué se yo. Están hechas de otra cosa. A partir de pocos años atrás su trabajo empezó a ser visible. Les hicieron una retrospectiva en el Festival Internacional de Cine UNAM, FICUNAM, y en el Festival Internacional de Cine de Valdivia, en Barcelona también. Les están pidiendo sus películas.

Con Rebeladas las juntamos y eso fue un poco un detonador. Se volvieron a reunir y ya tienen hasta su chat del Colectivo Cine Mujer. ¡Ha sido muy bonito! Es un trabajo que hicieron hace tanto tiempo y no lo tenían en el radar, estaba un poco en el cajón. Ahora se están dando cuenta de la importancia de su labor y su legado en la historia del cine mexicano. Nos abrieron camino.

Rebeldía ante tabúes

Salinas ha dirigido y producido cortometrajes independientes seleccionados y premiados en festivales nacionales e internacionales con perspectiva de género. Junto a Maricarmen de Lara realizó Las irreverentes feministas (2022), que aborda las barreras sociales de género durante la pandemia. Actualmente desarrolla su siguiente largo documental Libertades pendientes, que aborda el caso de Roxana Ruíz, una indígena e inmigrante que defendió su vida y fue encarcelada. Produce y dirige Tectónica, un cortometraje con animación que verá la luz en 2027, donde resalta la fuerza de la colectividad buscando cambios fundamentales.

Gautier es productora, periodista y gestora cultural especializada en género. Algunos de sus títulos son Malpartida Fluxus Village (Mejor documental en el Festival de Cine de Alcances 2015) y Tanger gool, seleccionada en la Seminci de Valladolid 2015. En 2023 participó en el Berlinale Talent Campus como productora. Dirigió el corto Madrid visto por ellas (2018) y produjo el largometraje La vida era eso (2021).

Gautier y Salinas, Las otras rebeldes. Foto: Moisés Pablo Nava / Cuartoscuro

–En el filme muestran toda la labor que efectuaron las cineastas del Colectivo, ¿qué opina del entonces trabajo de ellas? –se le dice a Salinas.

–Pusieron sobre la pantalla tópicos que en ese momento fueron tabú y de alguna manera lo siguen siendo. Resaltaría ese arrojo de todas ellas. Imprimieron varias problemáticas en 16 milímetros y con muchas cosas en contra. Ahora, las chicas que venimos de otras generaciones en cuanto a cine, ya tenemos el camino un poquito más arado. Y eso es lo que resalto, su legado, su memoria, no solamente como cineastas, sino como feministas y mujeres. Todas ellas son absolutamente inspiradoras.

–¿Cómo fue armar el documental?, porque ahí se exponen igual los problemas que hoy afronta la mujer .

La idea era conectar las problemáticas que ellas mostraron y traerlas a la actualidad. Obviamente, el rollo trans existe desde muchísimo tiempo. Además era el interés de saber cómo pensaban y lo que piensan en la actualidad, y se nos ocurrió proyectar un de sus películas en la Plaza de San Fernando, de la mano de Kenya, una destacada activista mexicana por los derechos humanos de la población trans, y propiciar un diálogo y evaluar cómo van las luchas.

“Se dio un razonamiento muy bonito, muy enriquecedor y muy actual entre entre ellas, quienes crearon la cinta No es por gusto (1981), donde presentan entrevistas a mujeres que ejercen la prostitución en la vía pública, y plantear lo que está sucediendo ahora con las trabajadoras sexuales. Este diálogo y el brindis por la libertad y condenar la violencia, me parece que es un momento muy bello dentro de Rebeladas”.

Sobre la recuperación de varios filmes del colectivo en el documental, señala:

“Seleccionar el material fue una tarea titánica. Todas sus películas son importantísimas y cero conocidas. Teníamos que hilar todo esto, luego pensamos: ‘Deberíamos realizar una serie, con varios capítulos y ocho temporadas’, como El Juego de tronos o algo así.

“Hilar toda esa historia en un largometraje fue muy complicado, decidimos no hacerlo de una manera cronológica y apelamos a las emociones. Lo que provoca el cine. Y existen momentos de contextualización, cómo surge el colectivo, hay momentos de humor, nostalgia, rabia, tristeza y reflexión. No podíamos contar el documental de una manera cronológica, si queríamos apelar a las emociones. Eso fue lo complicado. Tuvimos que dejar mucho material para llegar a estos 82 minutos”.

Al final, menciona qué puede aportar en este momento Rebeladas:

“Que todavía nos queda mucho por recorrer. No podemos quitar el dedo en esta lucha por hacer las cosas mejor. A escala social también es una llamada a que esta lucha no es sólo de nosotras las mujeres, sino igual de los chicos y de todes, porque esta lucha es transversal, y si no cooperamos todes, no vamos a llegar a nada.

“No únicamente nos inspiraron ellas, ya que a lo largo de los años en los que creábamos la cinta, vimos muchas luchas y redes que se tejen, y las colectivas de otras generaciones que andan por ahí, y están dándolo todo porque esto cambie. Eso igual fue muy inspirador. O sea, esas luchas de la calle, no solamente el 8M, son todos los días. Están ahí todo el tiempo. Eso conmueve mucho y hay que seguir”.