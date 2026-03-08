"Hoppers" lidera la taquilla con 46 millones de dólares en fin de semana de su estreno

Esta imagen publicada por Disney muestra a Mabel Beaver, con la voz de Piper Curda a la izquierda, y al Rey Jorge, con la voz de Bobby Moynihan en una escena de la película animada "Hoppers". Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- La aventura ambiental de Disney y Pixar “Hoppers” encabezó la taquilla norteamericana con 46 millones de dólares en su fin de semana de estreno, según estimaciones del estudio difundidas el domingo.

Tras sumar otros 42 millones de dólares de exhibiciones internacionales, la película tuvo un lanzamiento global total de 88 millones de dólares, el mayor para una película animada original desde que “Coco” se estrenó en 2017.

Pero no todo fueron buenas noticias para las grandes producciones: la reinterpretación clasificación R de Maggie Gyllenhaal de la historia de la Novia de Frankenstein está naufragando. Estrenada por Warner Bros., “The Bride!protagonizada por Jessie Buckley y Christian Bale, debutó con una recaudación estimada de 7,3 millones de dólares en 3.304 salas nacionales. Costó alrededor de 80 millones de dólares producirla, sin incluir gastos de mercadotecnia y promoción.

Las dos apenas películas competían entre sí por los espectadores —una es una cinta familiar con clasificación PG, la otra un viaje audaz, con clasificación R, que mezcla géneros—. “Hoppers” llegó con una avalancha de buenas reseñas, mientras que las respuestas de la crítica a “The Bride!” fueron de mixtas a negativas y su evaluación del público no fueron mucho mejores.

La victoria de “Hoppers” era muy necesaria para Disney y Pixar tras “Elio” del año pasado, que fue el peor estreno de Pixar en su historia. Los únicos grandes éxitos recientes del estudio han sido secuelas y franquicias, mientras que “Hoppers” es un triunfo para una propuesta original. Además, abrió por encima de “Elemental” de 2023, que con el tiempo se convirtió en un éxito inesperado (“Elio” no lo hizo).

Se informó que “Hoppers” tuvo un presupuesto de producción de 150 millones de dólares y se estrenó en 4.000 salas. Dirigida por Daniel Chong, la película trata sobre un ambientalista de 19 años que se infiltra en el mundo animal en el cuerpo de un castor. Cuenta con las voces de Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm y Kathy Najimy.

“Hoppers” obtuvo una calificación de 94% en Rotten Tomatoes, 75% de “definitivamente la recomendaría” en las encuestas de PostTrak y una A en CinemaScore, lo que sugiere que debería tener una permanencia larga y rentable en los cines.

"¡La novia!" tuvo un camino algo accidentado hacia los cines, con ediciones realizadas después de que, según se informó, las proyecciones de prueba fueron malas. Su fecha de estreno se retrasó desde septiembre, posiblemente para darle algo de espacio tras “Frankenstein” de Guillermo del Toro, que se exhibió en cines el otoño pasado antes de llegar a Netflix.

Otro estreno reciente de Warner Bros., "Cumbres borrascosas", ha superado los 213 millones de dólares a nivel mundial. Y la próxima semana, se espera que el estudio —que enfrenta a un nuevo propietario bajo Paramount— arrase en los Óscar entre “One Battle After Another” y “Sinners”.

Las 10 mejores películas por taquilla nacional

A continuación, las películas más vistas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Hoppers”, 46 millones de dólares.

2. “Grito 7”, 17,3 millones de dólares.

3. “¡La Novia!”, 7,3 millones de dólares.

4. “CABRA”, 6,6 millones de dólares.

5. “Cumbres Borrascosas”, 3,8 millones de dólares.

6. “Crimen 101”, 2,1 millones de dólares.

7. “Enviar Ayuda”, 1,6 millones de dólares.

8. “Sólo puedo imaginar 2”, 1,5 millones de dólares.

9. “EPiC: Elvis Presley en Concierto”, 1,5 millones de dólares.

10. “Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castlee”, 1,3 millones de dólares.