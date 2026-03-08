Marta Gómez, cantar contra la guerra desde la ternura

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para Marta Gómez, cantautora colombiana reconocida por sus letras que apelan a la esperanza, la música es importante porque reconforta a las personas. Frente a la guerra, la pobreza y la injusticia, el arte es un bálsamo para la humanidad.

Gómez, ganadora del Latin Grammy en 2014, regresa a México con su gira “Letra y Música”. Se presentó el 6 de marzo en el Foro de la Paz de la Ciudad de México y al día siguiente tenía programado un concierto en Guadalajara, pero se canceló debido a la situación de violencia que atraviesa Jalisco tras la captura de “El Mencho”.

“Desafortunadamente, los países que estamos en momentos más tristes creamos la música más bonita, porque es la más necesaria”, expresó la cantante a Proceso.

“Ahora, con lo que está sucediendo en México nos tocó, obviamente, cancelar el concierto de Guadalajara, es un golpe duro a nivel emocional, porque la gente también lo necesita”, dijo la artista independiente.

Para la anacida en Girardot, Cundinamarca, no le es ajena la violencia. Durante su infancia y adolescencia, Colombia vivió una de las etapas más cruentas en su historia, con ataques de coches bomba, atentados a civiles, secuestros y otros delitos que mantenían a la población en vilo.

Tras salir de su país para estudiar música en la universidad de Berklee College of Music, Boston, escribió, “La Confesión”, canción que condensa la tristeza de la situación de su país y su dolor después de haberse marchado. Actualmente, la artista radica en España.

De acuerdo con cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Colombia se convirtió en 2025 en el tercer país del mundo con más desplazados por la violencia, solo por detrás de Sudán y Siria. A finales de 2024, sumó más de siete millones de desplazados internos en las últimas décadas.

Conexión emocional a través de la música

El recorrido de Marta Gómez por México forma parte de un tour internacional que también llevará a la colombiana por España, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Costa Rica, Portugal, Alemania, Inglaterra y Escandinavia.

A pesar de expresarse en español, su voz y guitarra, instrumentos de memoria y resistencia, han encontrado eco en muchas partes del mundo. Una de sus canciones más famosas “Para la guerra nada” es un himno pacifista, quizás hoy más necesario que nunca.

“Yo he cantado en Sudáfrica, en Israel, en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, (...) países que no hablan español, que no me entienden nada, y hay una conexión muy profunda”, contó la artista a Proceso.

“Yo trato de explicar en inglés un poquito, una frase. Pero aun así ves gente llorando, (...) la música es mágica y no lo puedes explicar”, detalló. Y contó una anécdota: “una vez un hombre en Estados Unidos me dijo, no entendí ni una palabra de tu concierto, pero te creo”.

Esa autenticidad la ha llevado a presentarse en escenarios icónicos como el Carnegie Hall, de Nueva York; el Kennedy Center, en Washington; y el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Con 22 producciones discográficas y más de 100 canciones compuestas, en su última gira "Letra y Música", Marta Gómez combina nostalgia y poesía para responder a la pregunta: ¿Cómo nace una canción?

A partir de esa incógnita, construye un recorrido a través de su discografía, volviendo a las canciones con las que comenzó su camino, hace 25 años. "Quiero volver a cómo nace una canción, como cuando estoy en mi cuarto y la canción sale, sin arreglo y sin producción, entonces es un paso por esas canciones, desde los 14 años, mi primera cancioncita, hasta ahora”, explicó.

Contar historias a través de la música

La cantante empezó su relación con las melodías desde la cuna. “La música me eligió, no fue una decisión muy pensada”, respondió a la pregunta sobre cómo inició su carrera.

Desde los cuatro años entró a un colegio musical, pero fue hasta los 13 años encontró lo que realmente quería hacer, cuando su hermano le regaló un casete de Silvio Rodríguez.

“Con Silvio fue que dije, ‘yo quiero hacer historias que cuenten la vida de la gente que no tiene tanto y que sufre tanto’, y como que ahí ya me enfoqué, pero desde muy chiquita yo escribía como poemas de Colombia y la guerra”, compartió en entrevista.

Marta Gómez expresó que le apasiona la música que cuenta una historia, aunque destacó que prefiere cuando el lenguaje no es literal. “Me encanta que cada persona pueda asumir la canción a su manera”, afirmó.

En cuanto a los temas, Gómez ha abordado las grandes tragedias humanas, pero también las historias de quienes, a pesar de todo, enfrentan las adversidades con esperanza. “Si no se habla de esos temas el arte se empobrece, el arte está ahí al servicio de la gente y de darles confort en momentos duros”, consideró.

En sus años dedicados a la música, Gómez se ha mantenido como independiente, lo cual implica importantes retos económicos, pero también mayor libertad creativa, lo que le ha permitido, "no quedarme nunca callada, siempre decir en mi música y en mi vida lo que pienso, por quién voto, qué hay que hacer, qué lucha sigo”.

Con las redes sociales, el panorama ha cambiado y existen más oportunidades para las artistas que, como ella, buscan expresarse en libertad. “Creo que he abierto también un camino para que estas nuevas generaciones sepan que se puede vivir de esto sin tener que vender el alma a una industria”, consideró.

"Me gusta haber sido una persona que escribía canciones sobre ser mujer y sobre temas distintos al amor y en su estética muy diferente a la modelo o a lo que se pedía”, afirmó.

Además de escribir canciones para niños y adultos, Gómez disfruta escuchar la música de las artistas más jóvenes. Mujeres como la mexicana Silvana Estrada, o la banda colombiana Flor de Lava, que la inspiran.