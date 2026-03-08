Primer ciclo de “Jóvenes Directoras Latinoamericanas”, vía para saldar deuda histórica

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En el marco del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) la Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMyO), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), junto con el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, efectúan el ciclo "Jóvenes Directoras Latinoamericanas", que a decir del coordinador José Serralde se trata de la primera edición –de varias a futuro– para promover a batutas y obra de compositoras como “una deuda histórica en la música que hay que saldar”, comentó.

El ciclo que inició a finales de febrero se extenderá hasta junio en un primer momento, y se destaca por tres apuestas: visibilizar la participación y el liderazgo de las mujeres en la música; establecer intercambios en la región programando a directoras corales y orquestales en el podio; y la oportunidad para las directoras de seleccionar la obra de su programación.

El programa inició con el concierto “Aquellos que anhelan respirar en libertad”, que fue dirigido en dos fechas (27 de febrero y 1 de marzo) por la mexicana Edith Mora (Aguascalientes, 1994), maestra en Dirección Coral por el Conservatorio de Boston en Berklee (EU).

Edith Mora, directora coral. Foto: Cortesía CNMyO del INBAL.

Éste incluyó piezas del siglo XXI, entre ellas de las estadunidenses Caroline Shaw, Shara Nova y Ayanna Woods, junto a las de sus connacionales Ted Hearne y Kile Smith, en añadido a obra culta del barroco del organista germano-danés Dietrich Buxtehude (1637-1707), y del renacimiento europeo a cargo de Josquin des Prés (1450-1521), el compositor más famoso de esa época.

Ese programa no sólo presentó estrenos en México, sino el reflejo de momentos históricos vigentes, como la migración, fenómeno social que hace eco en América Latina.

El segundo momento del ciclo se vivirá este 20 y 22 de marzo con el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, que continuará presentaciones bajo la dirección de la argentina Gisela Iuretig con el programa Entre voces y símbolos: mujeres que inspiran, con presentaciones el viernes 20, a las 19 horas, en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, y el domingo 22, a las 11:30 horas, en el Museo Nacional de Arte. Ambos con entrada libre.

Luego, el viernes 19 de junio será momento de la directora coral nayarita Fátima Corona, con Voces de Iberoamérica, donde se buscará mostrar un recorrido por la música sacra y secular de Latinoamérica, desde la época virreinal hasta la actualidad. Este concierto se realizará a las 19 horas en el Pabellón Escénico de la 1ª sección del Bosque de Chapultepec, también con acceso gratuito al público.

Además se prevé que para el segundo semestre del año se programen otras fechas y batutas, que se informarán más adelante en las redes sociales de la CNMyO: Facebook/musicainbal e Instagram @musica_inbal.

Fátima Corona. Recorrido por la música sacra. Foto: Cortesía CNMyO del INBAL.

En vías de la paridad

En entrevista con José María Serralde Ruiz, coordinador Nacional de Música y Ópera del INBAL, relató que la esencia del ciclo se remonta a una reunión de programadores de concierto en 2025:

“Esa reunión conllevó en un conjunto de programas de la coordinación, parte de estos como parte del ‘Día en contra de la violencia a las mujeres’, y en un trabajo con el Coro de Madrigalistas a través de su consejo, y dado que no tiene un director titular aún la posibilidad de este ciclo con directoras invitadas.

“Jóvenes Directoras Latinoamericanas se destaca no sólo por incluir a mujeres compositoras o directoras, es ir a la mirada de mujeres en la música. Se dice mucho que hemos logrado que la actividad de las mujeres sea igualitario, pero debemos ser cuidadosos con ese línea, porque lo que hemos encontrado es que cuando hacemos llamados o convocatorias no alcanzan a ser paritarias, todavía no hay paridad, basta con asistir a una sala de conciertos a ver a nuestras orquestas para darnos cuenta, y ojo, la paridad no es una cuestión numérica, es una cuestión de política e inclusión de tener la posibilidad de sentirse en un espacio satisfactorio para mostrar sus miradas”.

Recordó la carrera de Edith Mora, quien a su juicio aportó una visión particular con una lectura inspirada en la poesía de otra mujer compositora con el programa Aquellos que anhelan respirar en libertad, considerada una reflexión que incluso para el gremio musical en nuestro país resultó toda una revelación.

José María Serralde, coordinador nacional de música y Ópera. Foto: Cortesía CNMyO del INBAL.

“El segundo concierto a cargo de Iuretig se planteó con la reflexión de mujeres como inspiración, y lo vamos a ver en un programa muy especial; y luego en junio, a propósito de la fiesta mundialista, Fátima Corona, quien también tiene una carrera desarrollándose en Estados Unidos, plasmará una mirada de la música en Latinoamérica en diálogo con la tradición europea, así que este primer ciclo tiene la misión a futuro de ser el primero de muchos”, dijo.

Y sobre uno de los puntos clave de "Jóvenes Directoras Latinoamericanas" en relación a la curaduría y libertad de programación de las directoras, comentó:

“Primero fue localizarlas, y me parece que es la palabra clave. Se dialogó con el Coro de Madrigalistas y fueron ellos los que sugirieron e identificaron en consenso a las directoras, y una vez que se hizo contacto con ellas con la libertad de programar.

“Claro, con información previa de qué es el Coro de Madrigalistas y lo que han hecho con su repertorio. Lo que hicimos fue voltear la pirámide y no programar de manera vertical, sino desde la voz de los músicos, y seguramente continuaremos esa vía. Me pareció saludable para nuestra comunidad en vías de una política pública de inclusión más natural”.

Respecto a la presentación de este 20 y 22 de marzo con el programa Entre voces y símbolos: mujeres que inspiran, a cargo de Iuretig, éste incluirá temas de las compositoras Modesta Bor (Venezuela- 1962-1998), Beatriz Corona (Cuba, 1962), Laura Otero (Colombia, 1983), Georgina Perazzo (Argentina, 1974), Juan Gutiérrez de Padilla (España 1590-México, 1664), Tomás Luis de Victoria (España 1548-1611), Maurice Duruflé (Francia, 1902-1986), Giuseppe Verdi (Italia, 1813-1901), Trond Kverno (Noruega, 1945) y Eric Whitacre (Estados Unidos, 1970).

Sobre esta selección las primeras obras situarán a los asistentes en el territorio íntimo del amor y el desamor mediante el deseo, vulnerabilidad, pérdida y fuerza para pasar a otro plano: el de las inquietudes que atraviesan a la mujer moderna.Y como parte de esto temas como la maternidad, la conciencia crítica, la carga desigual del trabajo, la presión del deber, y la búsqueda de un sentido propio dentro de un mundo que muchas veces la exige hasta el límite.

Vía telefónica, Iuretig, cantante lírica y directora coral argentina, relató que su recital propone un recorrido por distintas dimensiones de la experiencia femenina, dijo a Proceso:

“Fue un arte pensar en el balance musical, la temática, los valores a representar y la posibilidad de ejecución, dirección de cantantes, en este caso del Coro de Madrigalistas, que son como deportistas de alto rendimiento, y mi intención de este programa fue la vida moderna relejando todos los desafíos de la mujer.

Gisela Iuterig, directora coral. Foto: Cortesía CNMyO del INBAL.

“Para mí es un orgullo que en términos de compositoras latinoamericanas haya tantas, es abundante el repertorio escrito de compositoras en las últimas décadas y en ese sentido es un placer difundirlo, y que se universalice, y más en una fecha como esta, marzo. Pero este programa va más allá, porque apunta a visibilizar la experiencia o al menos una parte de la mujer moderna, pero también a honrar la historia y el largo camino que se tiene”.

Iuretig es licenciada en Artes musicales con especialización en Canto lírico por la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, con maestría en Dirección coral por la Accademia Corale Italiana de Arezzo, y un desarrollo –desde muy joven– en academias y escenarios de Latinoamérica, Europa y Asia, y al cuestionarle sobre su perspectiva y momento de las compositoras y batutas, dado su experiencia y recorrido por diferentes agrupaciones en el mundo, contó:

“Sí, se siente un momento distinto, pero ha sido lento, con avances cortos, creo que en realidad es algo muy reciente. Pero abrazo la idea de pasar de los momentos del discurso a la realidad, y este ciclo es muestra de eso, es parte del cambio y en mi experiencia diría ahí vamos. Falta mucho, pero ahí vamos”.

“Gabriela Ortiz es una gran figura como referente en México (y ganadora de dos Grammy), pero también considero a Modesta Bor un perfil muy completo, Beatriz Corona desde Cuba, en Argentina tenemos a Georgina Perazzo, hay perfiles muy completos, de gran trabajo que merecen total reconocimiento”.