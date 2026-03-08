Timothée Chalamet ofende al ballet y la ópera. Así le respondió Alondra de la Parra (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor estadunidense Timothée Chalamet desató polémica tras declarar que “a nadie le importan” el ballet o la ópera”.

El intérprete nominado al Oscar por “Marty Supreme” provocó reacciones de indignación entre integrantes de ambas disciplinas musicales tras intervenir en un conversatorio organizado por la televisora CNN y la revista Variety.

Durante el diálogo en el que participó con el también actor Matthew McConaughey, ambos dialogaron sobre la tendencia de los estudios de cine a eliminar en las películas el tiempo dedicado a introducir a los personajes y la trama, para introducir de lleno al conflicto o a secuencias de acción.

Lo anterior, en relación con la cada vez mayor preferencia del público a ver películas en streaming en detrimento de la asistencia a las salas de cine, donde la concentración de los espectadores suele ser mayor.

En su intervención, Chalamet le dijo a McConaughey que ve ambos lados del debate y consideró que el éxito de una película “seria” como "Frankenstein" demuestra que el público aún anhela una narrativa con matices, pero al mismo tiempo entiende que hay quienes “buscan entretenimiento rápido”, y en ese contexto dijo estar en el punto medio.

“Admiro a la gente, y yo mismo lo he hecho, que va a un programa de entrevistas y dice: ‘tenemos que mantener vivas las salas de cine, tenemos que mantener vivo este género’. Y otra parte de mí piensa que si la gente quiere ver algo como 'Barbie', como 'Oppenheimer', lo verá, se esforzará y se mostrará orgulloso”, continuó Chalamet antes de entrar a la frase que originó la controversia:

“Y no quiero trabajar en ballet ni ópera, ni en cosas que digan ‘mantengan viva esta obra’, aunque parezca que ya a nadie le importa. Con todo mi respeto a la gente del ballet y la ópera”, dijo Chalamet.

“Maldita sea, acabo de criticar sin razón”, admitió el actor que también interpretó a Bob Dylan y cuya madre, Nicole Flender, fue bailarina profesional y artista del New York City Ballet.

Luego agregó riendo: “Acabo de perder 14 centavos en audiencia”.

Aunque el video de la conversación se publicó el 24 de febrero, la declaración se viralizó a poco más de una semana de la entrega de los Oscar, que se llevarán a cabo el próximo domingo 15 de marzo.

Lo tunden en redes

Las declaraciones de Chalamet desataron numerosas reacciones de desaprobación por parte de integrantes de la comunicad musical.

Royal Ballet and Opera de Londres compartió en Instagram imágenes de sus artistas con el texto: “Cada noche, en la Royal Opera House, miles de personas se reúnen para disfrutar del ballet y la ópera. Por la música. Por las historias. Por la magia pura de la actuación en vivo. Si quieres reconsiderarlo, nuestras puertas están abiertas”.

English National Opera publicó una foto de Chalamet y escribió: “Nos encantaría hacerle cambiar de opinión. Entradas gratis de nuestra parte para que vuelva a enamorarse de la ópera cuando quiera. Besos y abrazos”.

La Ópera Metropolitana de Nueva York publicó un video en Instagram destacando a todos los artistas, diseñadores, equipo y trabajadores tras bambalinas de la ópera. “Todo el respeto para la gente de la ópera (y del ballet) (…) esto es para ti, @tchalamet…”, dice en el texto





La directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra publicó un video en su cuenta de X con la leyenda “un pequeño mensaje para Timothée”, en el que afirma: “Hola, Timothée, lo siento, no quieres ser parte de esto, tal vez quieras reconsiderar, y no estamos tratando de mantenerlo vivo, está bastante vivo”.

“Si algún día cambias de opinión, ven a Madrid y diviértete con nosotros”, dijo la actual directora de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid.