Al igual que Moby, The Mars Volta también se baja del Vive Latino 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una de las agrupaciones más esperadas en el Vive Latino 2026 era la banda de rock progresivo The Mars Volta, sin embargo canceló su presentación para este 15 de marzo debido a “circunstancias imprevistas”; a esta se suma la cancelación de Moby, otro de los estelares anunciados en el festival, que finalmente suplirá el dj Steve Aoki.

The Mars Volta tenía programado su acto para este domingo 15 de marzo a las 20:30 horas, en el escenario Telcel, según el line up oficial del Vive, pero a cinco días de realizarse el encuentro musical –uno de los más esperados en el año en la capital mexicana– finalmente se dio anunció que no estará.

En un brevísimo mensaje en las redes sociales del VL se informó en inglés y español que The Mars Volta se baja del festival “debido a circunstancias imprevistas fuera de su control…la banda espera regresar pronto para encontrarse con su público mexicano”.

El mensaje tiene más de 2.6 mil ‘Me gusta’ y más de 600 comentarios (hasta el cierre de esta nota), la mayoría de seguidores de la banda que además de lamentar la noticia cuestionan quién suplirá a los rockeros, sugiriendo a Interpol o The Killers en su lugar, otros apuestan por un reembolso.





A esta baja se suma la de Moby, otro de los estelares del Vive para el mismo domingo 15, cuya cancelación se dio a conocer el pasado 12 de febrero, la salida del productor musical fue con un mensaje similar al de Volta: “Debido a circunstancias imprevista fuera de su control. Moby no podrá asistir al Vive Latino. Envía amor y gratitud a todos”.

A Moby lo suplió el dj Steve Aoki, algo que muchos asistentes del festival celebraron, de ahí que no hubiera mayores aspavientos sobre el suceso.

El Vive Latino 2026 anunció entre las novedades de este año, un arte visual de su cartel en homenaje a la CDMX como ‘ciudad monstruo’ en conjunto con un álbum especial con tarjetas de los asistentes, una extensión de su mapa en los dominios del Estadio GNP Seguros, el regreso de las carpas de Casa Comedy y de Lucha Libre, con respectivas programaciones, y otras nuevas: un mercadillo y Zona de ONG’s, entre las novedades.

Entre los artistas programados para el 14 de marzo destacan las presentaciones pactadas de Lenny Kravitz, John Fogerty, Carlos Sadness, Cypress Hill, Juanes, Madre Perla, y Moenia, en añadido a Airbag, Alcalá Norte, Chetes, Cuco, Enanitos Verdes, El Gran Combo de Puerto Rico, Enjambre, Filtro, Ladrones, Ke Personajes, Los Amigos Invisibles, Los Látigos, Los Viejos, Madre Perla, Love of Lesbian, Maldita Vecindad, MC Davo y Nacho Vegas, Trueno.

Mientras que el domingo 15 se tendrá a figuras como Illya Kuryaki and The Valderramas, Los Fabulosos Cadillacs, The Smashing Pumpkins, Tom Torelló, Santa Sabina, Rich Mafia (Alemán +Gera MX), además de Triciclo Circus Band, Fobia, Monobloc, Nafta, artistas de la colección ‘Música pa mandar a volar. vol 2’, Percance, Reyna Tropical, Rusowsky, más el espacio del artista que sustituya a The Mars Volta.