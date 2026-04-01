“México ha dejado atrás a EU”: esto dijo Meryl Streep sobre Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “México ha dejado atrás a los Estados Unidos al tener una presidenta mujer”, afirmó la actriz estadunidense Meryl Streep, en referencia a la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum.

La ganadora del Oscar estuvo en la Ciudad de México junto con su colega Anne Hathaway como parte de la promoción de la película “El diablo viste a la moda 2” (The Devil Wears Prada 2).

El lunes Hathaway, de 43 años, y Streep, de 76, asistieron a la premiere en la capital mexicana de su nueva película, visitaron el Museo Frida Kahlo en Coyoacán y dieron declaraciones a los medios.

An interest in fashion is mandatory.



The Devil Wears Prada 2 hits Mexico City. See the film in only theaters May 1. pic.twitter.com/ZDhiJaBjS6 — 20th Century Studios (@20thcentury) March 31, 2026

En una de ellas, Streep, quien retomará su papel como la editora Miranda Priestly en la secuela de la película de 2006, destacó la importancia de que México sea gobernado por una mujer.

“Por supuesto que México ha dejado atrás a los Estados Unidos teniendo una presidenta mujer; y aunque no tiene que ver con el género, es genial para las niñas pequeñas saber que cualquiera en la familia puede ser un líder e interpretar su rol con honor y buen sentido, que es lo que queremos de nuestros líderes”, expresó.