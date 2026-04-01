Museos de la red del INBAL, exposiciones en temporada de Semana Santa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) tiene una serie de exposiciones en distintos recintos del país que podrán disfrutarse durante el periodo vacacional de Semana Santa, pues los museos mantendrán su horario habitual en estas fechas de 10 a 18 horas. Algunas de las muestras se podrán ver durante toda la primavera y hasta en próximos meses cercanos al Mundial de Futbol.

Entre las exhibiciones que destacan está –sin duda–, “Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander” en el Museo de Arte Moderno (MAM) que a través de 68 piezas presenta a una de las colecciones más importantes del país, misma que ofrece un recorrido por distintas vertientes del arte moderno en México. Dado que la muestra estará hasta julio (se anunció este lunes la extensión para abarcar el Mundial de Futbol), este periodo vacacional puede ser también un buen momento para ver la muestra sin el turismo esperado en junio-julio próximos.

Organizada en cuatro núcleos temáticos: Retratos. Presencias construidas; Naturaleza: entre el orden y el caos; La creación de una nación; y, Lo moderno: paradojas de una nueva realidad, ofrece un recorrido por distintas vertientes del arte moderno en México.

El INBAL recordó que este año se conmemora el centenario de ‘Autorretrato con traje de terciopelo’, obra clave en la construcción de la identidad artística de Frida Kahlo tras el accidente que marcó su vida, y en ese contexto, el MAM presenta ‘Las dos Fridas: una identidad global’ exposición de gabinete que ofrece nuevas perspectivas en torno a esta icónica obra de 1939.

Dada la importancia de la colección, y los cinco meses que estará en el país para luego partir a España, se le debe tomar la palabra a la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, y “correr” a verla en esta Semana Santa.

Ademas, en el mismo MAM se encuentra también “Remedios Varo. Habitantes de lo insólito”, que reúne cerca de 90 piezas –entre pinturas, dibujos, fotografías, libros y cuadernos de trabajo– pertenecientes al Fondo Artístico de la artista. La muestra, según destaca el INBAL, se centra en su universo plástico, poblado por figuras estilizadas, en su mayoría femeninas o andróginas, inmersas en escenas que oscilan entre el descubrimiento científico y el ritual místico.

Por su parte, el Museo del Palacio de Bellas Artes presenta “Aztlán. Túnel del tiempo”, expo de arte chicano contemporáneo que reúne 70 obras de diversas generaciones de creadores de ascendencia mexicana y latina. La exhibición incluye obra de colectivos como Asco y 3B Collective, y un mural realizado por este último en el primer piso del máximo recinto cultural.

La exposición se organiza en cuatro ejes curatoriales: East Side Stories, Varrio, Desmuralismos y Transtemporalidades, en los que se exhiben documentos, publicaciones, fotografías, archivo, pintura, escultura, instalación, grabado, arte objeto y material audiovisual.

Más alejado del primer circuito de recintos en el Centro Histórico, pero de igual importancia, el Museo Nacional de San Carlos exhibe “Catalina Guzmán. Photo Chic”, dedicada a la fotógrafa mexicana activa entre 1914 y la década de 1940, quien fundó el estudio Photo Chic, y con ello un espacio para explorar la imagen femenina. La muestra reúne 130 piezas –entre imágenes, postales, objetos de época y material documental– que permiten reconstruir su trayectoria y legado.

Ahí mismo los visitantes podrán apreciar el ‘Altar de Dolores’ como parte de la tradición vinculada con el sufrimiento de la Virgen María ante la muerte de Jesús. Esa celebración tiene lugar el viernes previo al inicio de la Semana Santa y reúne diversos elementos simbólicos asociados con el dolor y el consuelo. Además, se exhibe por primera vez una obra del pintor académico Ximeno y Planes, vinculada con la tradición pictórica de la colección del museo.

El Museo de Arte Carrillo Gil tiene en estas fechas la muestra ‘María Ezcurra. Líneas de fuga’, primera exposición individual en México de la artista argentino-mexicana-canadiense que contempla instalaciones, esculturas, dibujos y archivo fotográfico de performance, articulados en tres núcleos que dialogan entre sí, y se estructura en torno a la noción de “fuga” como estrategia de resistencia frente a normas sociales, mandatos de género y fronteras geopolíticas.

Zacatecas, Ciudad Juárez, Guanajuato…

En estos días el Museo de Arte e Historia de Guanajuato tiene “Bajo el signo de Saturno. Adivinación en el arte”, a partir de una nueva lectura de la colección del Museo Nacional de Arte en relación a las tradiciones esotéricas como el espiritismo, la astrología y la cartomancia. La exposición se organiza en cuatro núcleos: Nigromancia. Invocar a los muertos; Clarividencia; Astrología. Consultar a las estrellas, y Terror cósmico. La incertidumbre del futuro.

Otra más, pero en Zacatecas, específicamente en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez es la muestra “Lilia Carrillo. Todo es sugerente”, una revisión de la trayectoria de la pintora, artista multidisciplinaria y miembro de la generación de ‘La Ruptura’ a través de 120 obras provenientes de colecciones públicas, privadas y el acervo personal.

Carrillo (1930-1974) además fue ilustradora, escenógrafa, vestuarista, diseñadora textil y de joyas, y gestora cultural, y la exposición incluye piezas desde sus inicios como artista en 1948 hasta sus últimos cuadros.

Finalmente, el Museo de Arte de Ciudad Juárez exhibe tres propuestas de artistas nacionales: “Volver a la tierra del quetzal”, del fotógrafo Pedro Valtierra; “Syncretismos”, de Gustavo Márquez; y “La ensoñación como práctica de resistencia”, de Ariatna Sánchez.

En el caso de Valtierra reúne impresiones de autor relacionadas con el conflicto interno en Guatemala en la década de los ochentas, documentando la llegada de refugiados mayas en territorio nacional.

Mientras que “Syncretismos” se integra por obras de técnica mixta y pintura que reflexionan sobre la fusión cultural en México.

En el caso de “La ensoñación como práctica de resistencia”, de Ariatna Sánchez, se trata de una investigación artística que analiza las dinámicas de trabajo ‘en oficina’ mediante intervenciones en distintos espacios de la Ciudad de México. Así se encuentran tres apartados: ‘Prácticas de la Monotonía’, ‘La estafa’, y ‘Las horas del NO’, con los que la artista navega para reflexionar sobre las distintas formas de habitar el trabajo.