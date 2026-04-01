Piden a Sheinbaum frenar acuerdo con Santander y proteger obras de Diego Rivera, Frida Kahlo...

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Mientras allegados a la Colección Gelman destacan como positivo el convenio con el Banco Santander y otro tripartita junto a Santander y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que hacen posible que se encuentre actualmente en el Museo de Arte Moderno (MAM) tras 20 años de no exhibirse públicamente, el colectivo “Defendamos la Colección Gelman” denunció ayer en comunicado la falta de claridad e inconsistencias de la Secretaría de Cultura, luego de la conferencia presidencial del 30 de marzo.

Los titulares de la colección desde 2023, la familia Zambrano, han expresado su deseo de que las obras (entre ellas 30 con declaratoria de Monumento Artístico), además de ser exhibidas en México, lleguen a los museos más importantes del mundo para “mostrar a la comunidad internacional una colección con lo más representativo de la cultura mexicana”.

Entre ellas se encuentran obras de Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, María Izquierdo, Francisco Toledo, Carlos Mérida y Gunther Gerzso, entre otros artistas reconocidos.

Para ello hay dos convenios, el primero de “gestión” entre la familia mexicana con Santander mediante el cual se garantiza la conservación y difusión de la Colección Gelman, exclusivamente para su administración; mediante la Fundación Santander se asumen tareas de protección, logística y colocación de la colección en museos dentro y fuera del país.

Y por el otro, uno tripartita entre la familia Zambrano-INBAL–Santander, en el contexto de difusión de las obras en el país (MAM) y en el extranjero (Faro Cultural Santander en su primera parada, y luego a”‘museos del mundo"), lo que implica permisos de exportación temporal por parte del INBAL, conforme lo establece la legislación mexicana, además de vigilar el retorno periódico a México del acervo artístico; la entidad financiera cubrirá los gastos de administración, protección y logística de la colección fuera del país.

De este último convenio la extensión es de dos periodos de cinco años cada uno (el primero durante la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, hasta 2030), y “si es del interés de las partes continuar con algún otro convenio”.

Los tiempos fueron relatados ayer por Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura federal, en la conferencia mañanera, donde además de dar a conocer que la muestra Relatos Modernos: Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander, título bajo el cual se expone actualmente en el MAM se extenderá de mayo a julio próximo como parte de la oferta cultural para el Mundial de Futbol, informó la temporalidad de la colección fuera del país:

“El INBAL tiene suscrito un convenio con la colección para dar acompañamiento técnico y supervisión durante cinco años, para acompañar esos procesos técnicos de supervisión y revisar los permisos de exportación temporal.

Curiel de Icaza. Contradicciones. Foto: X/@ccurieldeicaza

“La colección tiene que regresar a México cada dos años, como marca la ley de aduanas, es decir, el convenio marco suscrito a cinco años es de colaboración, es de conservación y supervisión, pero la ley de aduanas ha indicado siempre que para exportaciones temporales es dos años, en 2028, una vez que salga de México porque gracias a los coleccionistas se extiende para que esté en el Mundial, y a partir de ahí corre el tiempo”.

Señalamientos

Tras poner énfasis en la extensión del permiso temporal por dos periodos de cinco años cada uno, el colectivo Defendamos la Colección Gelman respondió con un comunicado cuestionando la falta de claridad e información “a cuenta gotas” por parte la SC e INBAL desde que se anunció la gestión de Santander en la colección Gelman en enero pasado, señalando a Alejandra de la Paz (directora del INBAL) de haber firmado un convenio con posibilidad de prórroga indefinida.

Se refieren al convenio tripartita emitido por el INBAL del 25 de febrero de 2026 con el título de “Información Clasificada: Confidencial. Datos Personales (A) Datos patrimoniales de un particular (B)”, del cual Proceso tiene copia.

Sobre el acuerdo detallan:

“En el documento firmado por Alejandra de la Paz puede leerse: ‘… tomando nota El INBAL de esta voluntad de las citadas partes (los coleccionistas y Banco Santander) y manifestando su buena disposición a considerar en el futuro la prórroga del convenio a tal efecto, este convenio se podrá prorrogar con previo acuerdo del INBAL’”.

Además, detallan que en ningún inciso del documento se lee algún acuerdo para que la colección regrese a México en dos o tres años, como asegura Curiel de Icaza. Observan que Santander queda eximido “de reingresar las obras a México hasta la terminación del periodo de vigencia del presente convenio, sobre la base de la renovación periódica de los permisos de exportación por parte de la autoridad aduanera’”, ello tomando en cuenta el primer periodo de cinco años.

El colectivo reconoce que no pueden exigir a la familia Zambrano ni al Banco Santander que contrarien el convenio tripartita y omitan prorrogar el plazo de salida de las obras protegidas (y de todo el conjunto, idealmente).

“Los intereses de los privados corren por sendas distintas a las que rigen el espíritu de las leyes de protección del patrimonio. Pero sí podemos exigir, y es lo que venimos haciendo sin ser escuchados desde hace más de un mes, que el gobierno actúe como lo demanda La Ley de Monumentos, y proceda a retirar del acuerdo la promesa de extensión indefinida del plazo”.