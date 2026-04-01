“Somos Pacífico” y “El desamor del-amor”, propuestas de San Ildefonso en Semana Santa

CIUDAD DE MÉXICIO (apro).- Para este periodo vacacional de Semana Santa el Colegio de San Ildefonso recordó la apertura del recinto, de martes a domingo, con un esquema especial para descubrir su acervo mural y exposiciones temporales.

El recinto opera desde este martes 31 de marzo al domingo 5 de abril en un horario especial: de martes a jueves habrá acceso únicamente al acervo mural-arquitectónico de San Ildefonso (cuna del muralismo mexicano), y de viernes a domingo de la oferta completa de San Ildefonso con sus exposiciones temporales.

De estas últimas se presentan dos exhibiciones que articulan historia y sensibilidad contemporánea, se tratan de “El Galeón de Acapulco–Manila. Somos Pacífico. El mundo que emergió del trópico” y “Penny Goring. El desamor del amor”, dos propuestas que desde distintos lenguajes exploran los distintos vínculos para habitar el mundo.

En el caso de “El Galeón de Acapulco–Manila. Somos Pacífico. El mundo que emergió del trópico”, se trata de un recorrido que permite adentrarse en la complejidad de los intercambios culturales, comerciales y simbólicos entre Asia y América.

Se incluye más de 300 piezas provenientes de colecciones nacionales e internacionales que buscan reconstruir más de 250 años de vínculos establecidos a partir de la ruta marítima que –entre los siglos XVI y XIX–, conectó a México y Filipinas, revelando al mar Pacífico más allá de un mero corredor comercial, sino como un territorio de encuentro y transformación social. La muestra se puede visitar hasta el próximo 31 de mayo.

???? Descifrando el Pacífico

Visita interactiva



El Colegio de San Ildefonso te invita a convertirte en protagonista del intercambio cultural entre Asia y América. A través de tu celular, accede mediante un código QR, recibe un personaje y emprende un recorrido lleno de retos,… pic.twitter.com/M5dF7B6jwe — Colegio de San Ildefonso (@SanIldefonsoMx) March 10, 2026

Otra de los recordatorios es “El desamor del amor” (Unloving love) de Penny Goring (Londres, Inglaterra, 1962), que invita a internarse en un territorio más íntimo.

Si el ‘Galeón’ traza las rutas entre culturas, la exhibición de Goring se despliega como una exploración de las geografías emocionales: el deseo, la vulnerabilidad, la pérdida y la reconstrucción, todo ello desde un lenguaje directo y autobiográfico, construye un universo donde la fragilidad se transforma en potencia expresiva, según información sobre la muestra.

La muestra que toma el título de un poema inédito de la artista busca a través de dibujos, pinturas y poemas configurar escenas que oscilan entre la ternura y la crudeza, a partir de gestos cotidianos que se vuelven detonadores de una introspección profunda.

Sus imágenes, de trazo incisivo y atmósferas inquietantes, propician un espacio donde el espectador puede reconocerse y confrontar sus propias experiencias. La exposición puede visitarse hasta el próximo 7 de junio.

Importante recordar la admisión general a las exposiciones temporales: 50 pesos con respectivos descuentos a estudiantes y maestros con credencial vigente: (25 pesos). La entrada es libre para niños menores de 12 años, adultos mayores con credencial INAPAM, programa de ‘Membresías de San Ildefonso’, ‘Prepa Sí’ (CDMX) y ‘En contacto contigo de la UNAM’. Y la entrada libre al recinto todos los domingos.