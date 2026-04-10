A 25 años del estreno de Donnie Darko su director habla sobre el significado de la película. Foto: IMDB

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hace 25 años llegó a la pantalla grande Donnie Darko, una película que se convirtió en un clásico de culto para una generación que terminó con un sinfín de dudas por el final de la historia.

Como parte del festejo de su cuarto de siglo, el director Richard Kelly visitó la Ciudad de México por el reestreno en cines, donde se atrevió a hablar sobre el trasfondo de su obra:

“Es la idea de estar dispuesto a sacrificarse uno mismo por el bien común (...) Eso es lo que quise proponer”, explicó al medio UnoTV.

El particular cierre de este film de ciencia ficción –que fusiona terror, comedia y drama– continúa siendo un tema de conversación sobre el intento de escapar de la muerte por parte del protagonista Donnie, interpretado por Jake Gyllenhaal.

“Es muy complicado y no es necesariamente claro, lo cual creo que está bien. Porque parte de lo que es doloroso y triste sobre el final de la película es que no entiendes por qué Donnie se queda en la cama al final, lo cual es muy inquietante. Pero también se está riendo, ¿cierto?”, señaló Kelly.

Sin embargo, el cineasta explicó que Donnie Darko fue creada para que cada espectador pueda construir su propia interpretación de los hechos, que se ven envueltos en un viaje entre la realidad y una dimensión alterna.

“Cada quien tiene la libertad de interpretar la película a su manera, ya que la narrativa está plagada de ambigüedades. Se trata de una dimensión alternativa, un sueño colectivo o una mezcla de ambos (...) Con todos estos elementos mitológicos, la filosofía de los viajes en el tiempo y mucho más”.

Donnie Darko se abre paso a nuevas generaciones

En cuanto a la trascendencia de la cinta, Richard Kelly resaltó que, si bien el guion deja en el ambiente diversos cuestionamientos, esto también funciona como una apertura para llegar ahora al público más joven.

“Creo que la gente de inmediato se interesa y quiere saber: ¿de dónde vino el motor? Así que creo que puede armar un guion que funcionó y, ya sabes, por la complejidad de cómo se une toda la historia, por la razón que sea, creo que la gente quiere seguir revisitándola, discutiéndola y buscando pistas que están escondidas dentro de la película”.

Ante este panorama, Kelly recordó que, incluso él mismo sigue regresando a su obra, donde ha descubierto nuevas pistas –como los llamados “easter eggs”– que dejó sin percatarse desde hace 25 años.

“Hay pequeñas pistas, pedacitos de diálogo, pequeñas claves que parecen no significar nada en absoluto o que parecen aleatorias o abstractas de alguna manera, pero quiero que la gente sepa que para mí todo tiene un significado; literalmente, he encontrado significado en prácticamente cada escena, en cada línea”, destacó.

Donnie Darko regresa a los cines en México para celebrar su 25 aniversario desde su estreno, con una versión en mayor resolución. El reestreno en la pantalla grande se llevará a cabo del 16 al 22 de abril en salas seleccionadas.

¿De qué trata Donnie Darko?

La película, estrenada en 2001, relata la historia de Donnie, un adolescente que inicialmente logra escapar de la muerte gracias a Frank, un conejo fantasmagórico que le anuncia que el fin del mundo será en 28 días.

A partir de ese momento, Donnie comienza a sumergirse en un entorno de visiones, llevándolo a descubrir un mundo insólito a su alrededor.