Diputados exhortan a Secretaría de Cultura a transparentar la exportación de la Colección Gelman

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mediante punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria, la Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Cultura (SC) a hacer público el ‘convenio tripartita’, oficios de autorización de exportación temporal e ‘informe de trazabilidad’ de 1998 hasta 2026, para garantizar la transparencia y legalidad en la exportación de obras pertenecientes a la Colección Gelman que cuentan con declaratoria de ‘Monumento Artístico’.

La propuesta impulsada por el diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, fechada el 8 de abril (https://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/66/2026/abr/20260408-III-6.html#Proposicion1), se emitió con tres exhortos sobre el estatus de la Gelman tras una ‘exposición de motivos’ de enero de este año a la fecha, recordando las declaratorias en 10 piezas de Frida Kahlo, 10 de Diego Rivera, 7 de José Clemente Orozco, 2 de María Izquierdo y 1 de David Alfaro Siqueiros.

Se lee:

“Además de las obligaciones y facultades que las declaratorias le otorgan al INBAL, la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos le faculta para efectuar labores de conservación y restauración cuando la persona propietaria no lo hiciera; para operar el Registro Público de Monumentos y Zonas Artísticos; entre otros.

“Con relación a la temporalidad en la que las obras que son monumentos artísticos pueden estar fuera del país, el INBAL tiene la facultad para determinar los plazos de vigencia de la autorización de su exportación…”.

Tras exponer la situación actual de la Colección Gelman, y “con el fin de una mayor rendición de cuentas y transparencia en el actuar del Estado en el manejo y cuidado de estas obras protegidas”, realizan tres exhortos:

“…en primer lugar, que se haga público el convenio tripartito celebrado entre el INBAL, el Banco Santander y los dueños de la colección Gelman.

“En segundo lugar, se exhorta que se hagan públicos los oficios de autorización de exportación temporal de la obra artística o histórica que se debieron de haber emitido en virtud del mencionado convenio. En este sentido, se reitera que tanto las declaratorias de monumento artístico, como el Manual de Procedimientos para la Autorización de Exportación Temporal de Obras Plásticas Declaradas Monumentos Artísticos e Históricos, facultan al INBAL para autorizar las salidas de estas piezas del territorio mexicano. De ahí, que estos oficios son los únicos documentos oficiales por los cuales las obras protegidas pueden salir del país lícitamente. En el mismo sentido, se solicita que se transparente un informe que detalle los términos en los que se otorgaron los oficios, tales como el motivo por el cual las piezas salen del país, el destino de las mismas, el tiempo de estancia en el extranjero, el nombre de la persona responsable de su salida y retorno, entre otros”.

A lo anterior se suma en tercer exhorto: un “informe de trazabilidad” de las piezas de la colección Gelman que son Monumento Artístico, en donde se detalle: el lugar donde se encuentren las obras; el nombre del propietario o, en su caso, de quien lo detente; los actos traslativos de dominio; las exportaciones que se han autorizado y las fechas de cuando se llevaron a cabo; y los procesos de conservación y de restauración que se han autorizado o realizado.

En las ‘notas’ del punto de acuerdo se mencionan tres textos publicados en Proceso: “Comunidad artística pide al INBAL respuestas reales sobre la salida de la Colección Gelman”, “Piden a Sheinbaum frenar acuerdo con Santander y proteger obras de Diego Rivera, Frida Kahlo…” y “Gobierno de Sheinbaum sí acordó con Banco Santander la salida de la Colección Gelman”.