Príncipe Harry es demandado por organización benéfica que creó en África en honor a la princesa Diana

El príncipe Harry de Gran Bretaña llega al Tribunal Superior de Londres para encabezar un grupo que acusa al editor del Daily Mail de invasión de la privacidad mediante tácticas ilegales en un juicio que forma parte de un escándalo más amplio de escuchas telefónicas en Londres, el 21 de enero de 2026. . Foto: AP/Kirsty Wigglesworth

LONDRES (AP).- Una organización benéfica cofundada por el príncipe Harry en África para honrar a su difunta madre, la princesa Diana, lo ha demandado por difamación después de que renunciara como patrocinador el año pasado.

Según consta en los registros judiciales revisados ??el viernes, Sentebale, organización que apoya a jóvenes que viven con el VIH en Botsuana y Lesoto, presentó una demanda el mes pasado ante el Tribunal Superior de Londres.

Según consta en los documentos presentados en línea, Harry y su amigo Mark Dyer, miembro del consejo directivo de la organización benéfica, están siendo demandados por difamación o calumnia. No se dispone de ningún documento.

En 2023 surgieron desacuerdos en la organización benéfica a raíz de una nueva estrategia de recaudación de fondos. Harry y el príncipe Seeiso de Lesotho, cofundadores de la organización, renunciaron a su cargo de mecenas en marzo de 2025.

En aquel momento, afirmaron que la relación entre la junta directiva y su presidenta, Sophie Chandauka, era irreparable. Posteriormente, Chandauka acusó a Harry de orquestar una campaña de intimidación y hostigamiento para intentar forzar su dimisión.

La Comisión de Caridad de Inglaterra y Gales investigó y criticó a ambas partes por permitir que el asunto se ventilara en público y dañar la reputación de la organización, pero no encontró pruebas de acoso generalizado ni de misoginia en Sentebale.

“Los problemas de Sentebale se desarrollaron a la vista del público, lo que permitió que una disputa perjudicial dañara la reputación de la organización benéfica, pusiera en riesgo sus numerosos logros y pusiera en peligro su capacidad para servir a los mismos beneficiarios para los que fue creada”, dijo el director ejecutivo de la comisión, David Holdsworth, en un comunicado en agosto de 2025.

El portavoz de Harry había criticado el informe de la comisión, mientras que Chandauka lo acogió con satisfacción.