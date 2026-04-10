Que premio World Press Photo sirva para atender afectaciones por cambio climático: César Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El fotodocumentalista César Rodríguez, ganador en la categoría “Proyectos a largo plazo” del World Press Photo 2026, es claro con Proceso: “Es importante este premio porque espero que sirva para atender las afectaciones del cambio climático en México, es devastador lo que he visto de cerca”, dice el especialista de la lente que recibirá el reconocimiento en mayo próximo.

Originario de Tepic, Nayarit, Rodríguez viajará a Ámsterdam del 28 al 30 de mayo, cuando recibirá el premio de la WPP que incluye un reconocimiento, una cámara fotográfica y mil dólares, además de participar en una conferencia como invitado.

El fotógrafo y autor del foto libro “Cuando hay Luna llena, la marea sube” (2025) se define como freelance y así ha trabajado con las instituciones y medios más destacados en los últimos años, publicado para la Red Cross (Cruz Roja global) hasta The New York Times, El País, National Geographic, The Washington Post, The Wall Street Journal y la revista alemana Der Spiegel, pero sin olvidar jamás sus proyectos personales, pues durante los últimos tres años, al ser merecedor del Sistema de Creadores de Arte, realizó gran parte del trabajo presentado en la WPP 2026.

Su proyecto ganador dentro de la región de América del Norte y América Central, documenta la sequía e incendios (en Monterrey, Nuevo León), erosión marina (Tabasco, Veracruz) e inundaciones (Estado de México) como una alarma de lo que vive México y el mundo con el cambio climático. Fueron 30 tomas las que mandó a concurso entre una selección previa entre 93 mil imágenes que ha realizado de seis años a la fecha en un proyecto que considera aún vivo.

Dijo a Proceso:

“He participado en otras convocatorias de la WPP, lo he hecho en otros años convencido de que eran los proyectos ideales y que seguramente los tomarían en cuenta, y para este año no estaba seguro en algún momento hasta pensé que no tenía algo fuerte para participar, hasta que platicando con un amigo me convenció y apliqué casi de última hora.

“La selección ya la tenía porque fue un ejercicio que he realizado con el tiempo y con cuidado, y así apliqué a la convocatoria, pasé filtros, y después me avisaron que había ganado. No lo podía creer, no por la temática del trabajo, sino porque algunas de estas tomas las hice con una cámara análoga muy sencilla, creo que fue todo como un complemento lo que vieron.”

Rodríguez relató que las 30 tomas que ganaron fueron en blanco y negro –algunas de ellas publicadas en la Cruz Roja y The New York Times– realizadas con cámaras análogas (Olympus MJU, point and shoot, de 35 mm), dos de ellas tomadas con un dron (Mini Dron 2), y el resto con digitales (Sony RX100 y Sony A7).

Explicó sobre el origen de los temas en su proyecto:

“Son temas que están pasando, hay muchas personas que sufren por desplazamiento forzoso, pero porque el mar les destruyó su casa, o como en Monterrey, donde la gente secuestraba pipas o se peleaba con otros por el agua, también los incendios que destruían cerros, las inundaciones en Estado de México, sobre todo en Chalco y Ecatepec, pero todo en un contexto en un cambio climático diverso y cambiante que apunta a escasez.

“Tengo entendido que durante la premiación en Ámsterdam va a haber una exposición temporal, y por supuesto que provocar la empatía y preocupación en la gente está bien, pero ojalá se refleje en acciones más concretas, que los gobiernos actúen en consideración porque lo que pasará en años próximos, según estudios especializados sobre el tema, es que el Golfo de México sufrirá de pérdida de tierra por el avance del mar a consecuencia de la erosión marina, que a su vez es un fenómeno del cambio climático, y finalmente lo que nos afecta a unos afecta a otros países, ojalá este premio sirva para mirar y atender las afectaciones por el cambio climático”.

También comentó sobre la labor del WPP en el marco de la Inteligencia Artificial (IA) como búsqueda para respetar la esencia de la fotografía:

“Conforme vas avanzando ciertos filtros te piden las fotos en raw (crudo) y entiendo que hacen un análisis casi forense de las fotografías, porque cuidan mucho que mantengan la esencia del trabajo que presentaste, que quizá hayan algunos contrastes o saturación, pero extremos.

“Solicitan hasta la ubicación de las fotografías y hasta de posibles testigos, si manipulas algo te descalifican en automático”.

Y remató:

“Ahora que la IA está en todos lados, creo que la fotografía es mucho más valiosa, y dándole su lugar mi intención es publicar otras dos publicaciones sobre la sequía y los incendios porque no solo quiero seguir documentando el tema sino alertando por lo que estamos pasando”.