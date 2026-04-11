Dream Theater: la absurda perfección en la Arena Ciudd de México

El concierto de Dream Theater en la Arena Ciudad de México. Foto: Carlos Enciso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre una iluminación de láseres y un sonido impecable, la banda Dream Theater dio vuelo a su “40th Anniversary Tour” en la Arena Ciudad de México.

Puntualmente a las 21 horas comenzó el preludio con la música de “The Shining”, de Wendy Carlos, las figuras de James LaBrie, John Petrucci, John Myung, Jordan Rudess y el ovacionado Mike Portnoy iniciaron el espectáculo con "In the Arms of Morpheus". Este tema abrió la ejecución íntegra de su nuevo álbum, "Parasomnia", acompañada por visuales realizados con inteligencia artificial.

El “40th Anniversary Tour” representa el retorno oficial de la alineación clásica tras más de una década de ausencia de Mike Portnoy. El virtuoso baterista y miembro fundador hizo gala de su capacidad técnica utilizando un set masivo compuesto por diversas estaciones, múltiples tarolas, bombos y una veintena de platillos.

El primer acto, de poco más de una hora, concluyó con un intermedio ambientado por la melodía "Let's Go All to the Lobby". Tras una pausa de 20 minutos, el segundo acto recorrió piezas de álbumes legendarios como "A Rite of Passage" y "The Dark Eternal Night". Destacó una versión de "Peruvian Skies" que incluyó extractos de "Wish You Were Here" (Pink Floyd) y "Wherever I May Roam" (Metallica).

El repertorio fue recibido con entusiasmo por una audiencia mayoritariamente superior a los 40 años, conocedora de la estructura del show y en constante comunicación con la banda, a pesar de la ausencia de diálogos durante esta sección.

Hacia el final, el vocalista James LaBrie dirigió sus primeras palabras al público para agradecer la fidelidad de los seguidores mexicanos a través de las décadas.

Tras breves homenajes a Deep Purple, Metallica y Pink Floyd, el encore inició con la escena de "Carpe Diem" de la película “Dead Poets Society” para presentar el cierre: la interpretación de la obra de 1995 “A Change of Seasons”.

El “40th Anniversary Tour” en la Arena Ciudad de México fue una ejecución precisa y virtuosa que justifica la veneración que la agrupación ha forjado durante cuatro décadas.