La primera Feria de Letras de la GAM apuesta por jornada dominical diversa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su primera edición, el Festival Internacional de Letras Gustavo A. Madero (FILGAM) presentará este domingo 12 una programación diversa, con un Sinfónico de 'Selena', presentaciones de libros y representación escénica de "El Cuervo" de Allan Poe.

La feria que se realiza desde el pasado 10 al 19 de abril en la explanada de la alcaldía ofrecerá "una de las jornadas más incluyentes", en la que el público de todas las edades podrá encontrar actividades culturales y deportivas.

La jornada dominical arrancará a las 11 horas con “Muévete por la literatura”, una sesión de zumba abierta al público con instructoras invitadas. A esa misma hora, las infancias podrán participar en talleres gratuitos de joyería, y a lo largo del día jóvenes y adultos podrán sumarse a "Talleres de Serigrafía" (de 13 a 15 horas) y de Grabaro (de 16 a 18), en el fomento a la creatividad y el aprendizaje.

Para los amantes de la música el concierto “Selena Sinfónico” a las 13 horas, con la participación de la Orquesta de Cámara GAM, rendirá homenaje a la reina del Tex-Mex. Y, a las 14 horas, un momento de convivencia artística con el “Palomazo leído”, a cargo del destacado compositor y cantante Guillermo Briseño, una actividad que combina música y literatura en un formato cercano y participativo.

Entre la oferta cultural para jóvenes también está la presentación del libro "El oscuro capitán Blackdawn", de la escritora y guionista Ivana Von Retteg Nolan. Segunda entrega de una saga que la autora comenzó con Johnny Blackdawn (2022), una fascinante historia que recrea un ambicioso universo de piratería.

Y para los amantes de la poesía, los poetas Mario Bojórquez y Roberto Amézquita realizarán la presentación del libro “Arqueología del fuego nuevo”, de Bojórquez. Este conversatorio a las 16 horas.

La jornada dominical culminará con la representación escénica de “El cuervo” de Edgar Allan Poe, a las 17:00 horas, una puesta en escena que integra teatro y poesía.

La primera edición del festival, que se extenderá hasta el 19 de abril incluye más de 60 presentaciones, y la participación de 120 sellos editoriales nacionales e internacionales que ofertan libros a lo largo de 100 stands.

Mayores informes sobre la programación en las redes sociales oficiales de la alcaldía Gustavo A Madero, e Instagram de la FilGam (@filgam.mx).