Anuncian Mega XP 2026, la edición más grande de "juegos de mesa" en México (Video)

Mega XP 2026 se alza como una convención de juegos de mesa en alternativa a los videojuegos . Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con fechas para este 25 y 26 de abril, la Mega XP 2026?se alza como una convención de juegos de mesa en alternativa a los videojuegos y las pantallas en México, con un programa que incluirá a creadores, espacios con temáticas y hasta una olimpiada.

Con sede en el Centro de Exposiciones del World Trade Center, el cartel incluye a 50 expositores, entre editoriales y distribuidoras de juegos de mesa, a 30 creadores latinoamericanos que presentarán prototipos y proyectos en desarrollo, y la presentación de 20 iniciativas de juegos de rol en más de 12 mil metros cuadrados.





Entre los?invitados estará el reconocido diseñador portugués Vital Lacerda, autor de títulos de alta complejidad estratégica como Vinhos, Kanban, Escape Plan o The Gallerist; así como los artistas españoles Edu Valls y Benjamín Amorín, quienes participarán en diálogos, sesiones de firmas y encuentros con el público.

Habrán áreas temáticas para explorar facetas del mundo de los juegos de mesa, como Take & Paint, donde los asistentes podrán pintar miniaturas; Kings Market, con una aldea medieval; Painting XP, zona dedicada a talleres y actividades especializadas de pintura; y el Mega Kids,??diseñado con talleres y zonas de juego para niños.

Además de una subasta de juegos de mesa, y las Olimpiadas de juegos de mesa donde los participantes podrán competir por diversos premios, entre ellos una mesa de juego de la marca Deer Player.

Y, como parte del desarrollo de la industria y apoyo a las industrias creativas, Mega XP en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana plantel Azcapotzalco, Cultura Lúdica y la Red de Investigadores de Juegos de Rol, albergará el "Coloquio de Juegos de Mesa", dedicado al análisis, desarrollo y profesionalización del sector lúdico.?

El coloquio está dirigido a diseñadores y creadores que buscan publicar sus proyectos, personas interesadas en comprender el mercado de los juegos de mesa, y docentes que desean integrar el juego en el aula con impacto pedagógico.

La Mega XP 2026 se realizará este 25 y 26 de abril en el WTC, las entradas individuales (por día) es de $222 pesos, el boleto familiar a partir de $666 pesos, y menores de 10 años con entrada gratuita. Mayores informes en:?https://megaxp.com.mx